Το «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» στον Alpha έκανε, χθες το βράδυ, δυνατή έναρξη κι αυτή η δυναμική κρατήθηκε έως το τέλος του διπλού επεισοδίου, σε μια πρεμιέρα-ορόσημο. 2.094.000 τηλεθεατές βυθίστηκαν έστω για 1 λεπτό, στον κόσμο της Τρούμπας του 1964, εκεί όπου οι γυναίκες διεκδικούν τη φωνή τους και η εκδίκηση γίνεται δύναμη. Ο Πειραιάς ζωντάνεψε για πρώτη φορά τηλεοπτικά τόσο πειστικά μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, με σκηνικά και κοστούμια που χτίζουν μία ολόκληρη εποχή, από τα καμπαρέ της εποχής έως την αστική τάξη, φέρνοντας το διπλό επεισόδιο πρώτο στο σύνολο κοινού με 20,5%. Πρώτο ήταν και στο δυναμικό κοινό 18-54 με ποσοστό 20,3%, ενώ κατέγραψε πρωτιά και στο γυναικείο δυναμικό κοινό (Γ18-54) με 22,3%.

Από τα δυνατά «χαρτιά» της σειράς ήταν το γεγονός ότι έβλεπες σινεμά – αλλά στην τηλεόραση. Το κινηματογραφικό βλέμμα στη σκηνοθεσία και στη φωτογραφία έδινε το ειδικό βάρος μιας ταινίας μεγάλης οθόνης. Η χυμώδης, τολμηρή και αυθεντική πειραιώτικη γλώσσα των καμπαρέ που δεν ακούς πια, αλλά και το αστραφτερό καστ πρώτης γραμμής που δίνει ζωή σε χαρακτήρες αληθινούς αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό. Εκρηκτική απήχηση είχε η σειρά σε επιμέρους γυναικείο κοινό (Γ15-24), σκαρφαλώνοντας στο 34,7%.

Η πρεμιέρα του «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» δεν σάρωσε μόνο στους πίνακες τηλεθέασης. Ήταν μια μεγάλη τηλεοπτική επιτυχία που μετατράπηκε σε γεγονός, ένα διπλό επεισόδιο που δεν περιορίστηκε σε αριθμούς αλλά δημιούργησε ένα κύμα προσμονής. Και μια υπόσχεση: ότι τα «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» μόλις ξεκίνησε να ξετυλίγει την πιο συναρπαστική του ιστορία!

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπισμπίκης (Σπύρος Γιάμαρης), Κλέλια Ρένεση (Γαλήνη Βούλγαρη), Μαρίνα Ασλάνογλου (Αλεξάνδρα Καπετανάκου), Αντώνης Καρυστινός (Κωνσταντίνος Βούλγαρης), Αλέκος Συσσοβίτης (Ηλίας Καπετανάκος), Μαριάννα Πολυχρονίδη (Ρίτα Ζαφείρη), Ιζαμπέλλα Φούλοπ (Άντζελα Δρόσου), Άρης Αντωνόπουλος (Στράτος Καπετανάκος), Βασίλης Μηλιώνης (Γρηγόρης Βούλγαρης), Σταύρος Σβήγκος (Χρόνης Θαλασσίτης), Κωνσταντίνα Τάκαλου (Φωφώ), Μαρία Καβουκίδου (Ξένη Φραγκούλη), Μαρθίλια Σβάρνα (Καίτη), Χριστίνα Μαθιουλάκη (Λένα Βούλγαρη), Δημήτρης Καπετανάκος (Στέλιος Σκαβάτσος), Ευφημία Καλογιάννη (Κοραλία), Δημήτρης Σέρφας (Αντρέας Καπετανάκος), Κυριάκος Σαλής (Ορέστης Βούλγαρης), Σμαράγδα Αδαμοπούλου (Βούλα Μαρκάκη), Γιάννα Ζιάννη (Ματίνα), Στέλλα Γκίκα (Ασημίνα), Γρηγορία Μεθενίτη (Ντόρα), Δημήτρης Παπανικολάου (Λάζαρος Φραγκούλης), Γιάννης Λεάκος (Νίκος Καστίλιας), Χριστίνα Στεφανίδη (Λουΐζα), Τριαντάφυλλος Δελής (Βούγγελας), Αργύρης Αποστόλου (Τάκης), Αγγελίνα Τερσενίδου (Γίτσα), Νεφέλη Παπαδερού (Βίκυ), Τάσος Καρλής (Ζήσης).

Στο ρόλο του καπετάν-Μανώλη, ο Μιχάλης Αεράκης.