Το «Maestro», η τηλεοπτική δημιουργία του Χριστόφορου Παπακαλιάτη που γνώρισε διεθνή αναγνώριση χάρη στη διάθεσή της μέσω Netflix, ετοιμάζεται να επιστρέψει με τέταρτη σεζόν.

Την έναρξη των γυρισμάτων επιβεβαίωσαν με φωτογραφίες που ανάρτησαν οι πρωταγωνιστές Χριστόφορος Παπακαλιάτης, Κλέλια Ανδριολάτου και Ορέστης Χαλκιάς, δίνοντας μια πρώτη γεύση από τη συνέχεια της αγαπημένης σειράς.

Ο δημιουργός της σειράς, Χριστόφορος Παπακαλιάτης, σημείωσε για την έναρξη των γυρισμάτων του Maestro στο προφίλ του στο Instagram: «Και κάπως έτσι όλα αρχίσανε πάλι! Νέα σεζόν, νέα επεισόδια, νέα κεφάλαια, παλιές αμαρτίες!».

Πέρα από τους χαρακτήρες που ήδη γνωρίζει το κοινό, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης έχει σχεδιάσει την εισαγωγή δύο νέων προσώπων, τα οποία θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στη συνέχεια της πλοκής. Όπως αποκαλύφθηκε στην εκπομπή «Buongiorno», στους νέους ρόλους θα δούμε τον Γιώργο Χρυσοστόμου και την Ανθή Ευστρατιάδου.