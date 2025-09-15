Μόλις λίγες μέρες μετά την κυκλοφορία της στο Netflix, η ρομαντική κωμωδία «My Oxford Year» έχει κατακτήσει την πρώτη θέση στις προτιμήσεις των θεατών.

Βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Julia Whelan, η ταινία, με πρωταγωνιστές τους Σοφία Κάρσον και τον Κόρι Μυλκριστ, ακολουθεί την Άννα, μια νεαρή Αμερικανίδα που μετακομίζει στην Οξφόρδη για να σπουδάσει, μόνο για να ανακαλύψει τον έρωτα με τον γοητευτικό και ευφυή βοηθό καθηγητή της.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι θεατές δεν κρύβουν τα συναισθήματά τους: γελούν, κλαίνε και δηλώνουν ότι η ταινία «αξίζει κάθε στιγμή», αποδεικνύοντας ότι η αγάπη και η λογοτεχνία μπορούν να συναρπάρχουν ακόμα και στην οθόνη.

Τι γράφει το κοινό για την ταινία

Στα social media, οι θεατές περιγράφουν την ταινία ως «απλώς υπέροχη», ενώ ένας χρήστης έγραψε: «Πήγα να τη δω νομίζοντας ότι θα ήταν άλλη μια προβλέψιμη ρομαντική κωμωδία -και έκανα λάθος. Τώρα γράφω αυτό το σχόλιο με το ένα χέρι, ενώ με το άλλο μαζεύω τα κομμάτια της καρδιάς μου που αυτή η ταινία ξερίζωσε και έσπασε στο πάτωμα».

Ένας άλλος θεατής σχολίασε: «Μόλις τελείωσα να βλέπω το My Oxford Year… Υποτίθεται ότι θα ήταν μια διασκεδαστική ρομαντική κωμωδία, και τώρα κάθομαι εδώ και κλαίω», ενώ ένας τρίτος πρόσθεσε με χιούμορ: «Είπαν ότι ήταν ρομαντική κωμωδία, αλλά το μόνο κωμικό στοιχείο ήταν ότι μας ξεγέλασαν πως θα είχε αίσιο τέλος – κι όμως, άξιζε κάθε στιγμή του πόνου».

Η ανταποκρίτρια του HELLO! στο Λος Άντζελες, Rebecca Lewis, είπε για την ταινία: «Αν ψάχνετε την τέλεια ταινία για μια βραδιά με τις φίλες σας, ετοιμάστε τα χαρτομάντιλα, τα γλυκά της επιλογής σας και μια μεγάλη κουβέρτα – και φορτίστε το κινητό σας, γιατί μπορεί να βρεθείτε να ψάχνετε στο Google «Πώς να κάνετε αίτηση στο Oxford».

Τι θα δείτε στο «My Oxford Year»

Με φόντο την ονειρική πόλη της Οξφόρδης, η ταινία χαρακτηρίζεται ως «ταινία γεμάτη λογοτεχνία και ποίηση».

Η επίσημη σύνοψη έχει ως εξής: «Όταν η Άννα (Κάρσον), μια φιλόδοξη νεαρή Αμερικανίδα, ταξιδεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης για να πραγματοποιήσει ένα παιδικό της όνειρο, η ζωή της είναι απόλυτα οργανωμένη. Αυτό, μέχρι που συναντά τον γοητευτικό και έξυπνο ντόπιο Τζέιμι (Μυλκριστ ), ο οποίος αλλάζει ριζικά τη ζωή και των δύο».

Στην ταινία, οι Σοφία Κάρσον και Κόρι Μυλκριστ υποδύονται τους ρομαντικούς πρωταγωνιστές, Άννα και Τζέιμι. Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Ντάγκρεϊ Σκοτ (Hitman, The Crow Girl), Κάθριν Μακόρμακ (28 Weeks Later, Braveheart), Πόπι Γκίλμπερτ (The Catch, Perfect Addiction) και Χάρι Τρεβαλντγουίν (How To Train Your Dragon, Ten Percent).