Η σειρά μυστηρίου Knives Out επιστρέφει στο Netflix με την τρίτη συνέχεια, Wake Up Dead Man, και υπόσχεται την «πιο επικίνδυνη υπόθεση» για τον ντετέκτιβ Benoit Blanc.

Ο Ντάνιελ Κρεγκ επαναλαμβάνει τον ρόλο του, αυτή τη φορά σε ένα καταπράσινο χωριό στη βόρεια Νέα Υόρκη, όπου μια φαινομενικά αδύνατη δολοφονία θα δοκιμάσει τη λογική, την πίστη και τις ικανότητές του όσο ποτέ άλλοτε. Με ανατροπές, μυστήριο και ένα καστ γεμάτο αστέρια, η νέα ταινία υπόσχεται να καθηλώσει το κοινό.

Γραμμένη από τον σεναριογράφο και σκηνοθέτη Rian Johnson, η τριλογία καταγράφει μια σειρά από περίπλοκες δολοφονίες: πρώτα, τον θάνατο του Harlan Thrombey (Christopher Plummer) και μετά του δισεκατομμυριούχου της τεχνολογίας Miles Bron (Edward Norton). Τώρα, το Wake Up Dead Man είναι έτοιμο να δοκιμάσει τον Blanc όπως ποτέ άλλοτε.

Τι θα δείτε στο Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery

Όπως αναφέρει το hellomagazine.com, η τρίτη συνέχεια της σειράς ταινιών Knives Out υπόσχεται ένα ολοκαίνουργιο μυστήριο δολοφονίας που πρέπει να ξεδιαλύνει ο Blanc -αυτή τη φορά, σε ένα καταπράσινο χωριουδάκι στη βόρεια Νέα Υόρκη, όπου ο Jud Duplenticy (Josh O’Connor), ένας ενθουσιώδης νεαρός ιερέας, αποστέλλεται για να βοηθήσει τον τοπικό κληρικό, τον Monsignor Jefferson Wicks (Josh Brolin).

Η επίσημη σύνοψη, σύμφωνα με το Tudum του Netflix, συνεχίζει: «Αφού μια φαινομενικά αδύνατη δολοφονία συγκλονίζει την πόλη, η τοπική αρχηγός της αστυνομίας Geraldine Scott (Mila Kunis) ενώνει τις δυνάμεις της με τον Blanc για να ξεδιαλύνει ένα μυστήριο που ξεπερνά τα όρια τόσο της πίστης όσο και της λογικής».

Όπως και οι προηγούμενες ταινίες Knives Out, το Wake Up Dead Man εντυπωσιάζει με ένα καστ γεμάτο αστέρια. Ο Ντάνιελ Κρεγκ επιστρέφει στον ρόλο του ντετέκτιβ Benoit Blanc, παραμένοντας ο μόνος επαναλαμβανόμενος χαρακτήρας σε όλη τη σειρά, προσφέροντας τη γνώριμη γοητεία και εξυπνάδα που τον έχουν καταστήσει αγαπητό στο κοινό.