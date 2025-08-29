Αγώνες του Eurobasket αλλά και των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου περιλαμβάνει το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Παρασκευή (29/8).
Η δράση συνεχίζεται για τρίτη συνεχόμενη μέρα στο Eurobasket ενώ παράλληλα υπάρχουν οι κληρώσεις των Europa League και Europa Conference League που αφορούν Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, καθώς και αγώνες για τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
13:30 Γερμανία – Σουηδία Novasports 4
14:00 Κλήρωση Europa και Conference League / COSMOTE SPORT 1 HD
14:45 Τουρκία – Τσεχία Novasports Start
16:30 Λιθουανία – Μαυροβούνιο Νοvasports 4 & ΕΡΤ1
18:00 Εσθονία – Λετονία Novasports Start
18:50 Roshn Saudi League: Αλ Χιλάλ – Αλ Ριάντ / COSMOTE SPORT 7 HD
19:30 Bundesliga 2: Χέρτα Βερολίνου – Έλβερσμπεργκ / Novasports Prime
19:30 Bundesliga 2: Νυρεμβέργη – Πάντερμπορν / Novasports 2HD
19:30 Serie A: Κρεμονέζε – Σασουόλο / COSMOTE SPORT 1 HD
20:30 La Liga: Έλτσε – Λεβάντε / Novasports 1HD
20:30 Φινλανδία – Μεγάλη Βρετανία Novasports 4
21:00 Roshn Saudi League: Αλ Τααβούν – Αλ Νασρ / COSMOTE SPORT 9 HD
21:15 Πορτογαλία – Σερβία Novasports Start
21:30 Bundesliga: Αμβούργο – Ζανκτ Πάουλ / Novasports 3HD
21:45 Serie A: Λέτσε – Μίλαν / COSMOTE SPORT 3 HD
22:00 Championship: Λέστερ – Μπέρμιγχαμ / COSMOTE SPORT 7 HD
22:15 Liga Portugal: Ζιλ Βισέντε – Μορεϊρένσε / COSMOTE SPORT 8 HD
22:30 La Liga: Βαλένθια – Χετάφε / Novasports Prime
22:30 La Liga 2: Σπόρτινγκ Χιχόν – Λεονέσα / Novasports 2HD