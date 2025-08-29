Αγώνες του Eurobasket αλλά και των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου περιλαμβάνει το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Παρασκευή (29/8).

Η δράση συνεχίζεται για τρίτη συνεχόμενη μέρα στο Eurobasket ενώ παράλληλα υπάρχουν οι κληρώσεις των Europa League και Europa Conference League που αφορούν Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, καθώς και αγώνες για τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

13:30 Γερμανία – Σουηδία Novasports 4

14:00 Κλήρωση Europa και Conference League / COSMOTE SPORT 1 HD

14:45 Τουρκία – Τσεχία Novasports Start

16:30 Λιθουανία – Μαυροβούνιο Νοvasports 4 & ΕΡΤ1

18:00 Εσθονία – Λετονία Novasports Start

18:50 Roshn Saudi League: Αλ Χιλάλ – Αλ Ριάντ / COSMOTE SPORT 7 HD

19:30 Bundesliga 2: Χέρτα Βερολίνου – Έλβερσμπεργκ / Novasports Prime

19:30 Bundesliga 2: Νυρεμβέργη – Πάντερμπορν / Novasports 2HD

19:30 Serie A: Κρεμονέζε – Σασουόλο / COSMOTE SPORT 1 HD

20:30 La Liga: Έλτσε – Λεβάντε / Novasports 1HD

20:30 Φινλανδία – Μεγάλη Βρετανία Novasports 4

21:00 Roshn Saudi League: Αλ Τααβούν – Αλ Νασρ / COSMOTE SPORT 9 HD

21:15 Πορτογαλία – Σερβία Novasports Start

21:30 Bundesliga: Αμβούργο – Ζανκτ Πάουλ / Novasports 3HD

21:45 Serie A: Λέτσε – Μίλαν / COSMOTE SPORT 3 HD

22:00 Championship: Λέστερ – Μπέρμιγχαμ / COSMOTE SPORT 7 HD

22:15 Liga Portugal: Ζιλ Βισέντε – Μορεϊρένσε / COSMOTE SPORT 8 HD

22:30 La Liga: Βαλένθια – Χετάφε / Novasports Prime

22:30 La Liga 2: Σπόρτινγκ Χιχόν – Λεονέσα / Novasports 2HD