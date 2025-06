Μετά την επιτυχία της πρώτης σεζόν, η ανατρεπτική κωμωδία Nobody Wants This επιστρέφει στο Netflix στις 23 Οκτωβρίου με νέα επεισόδια, αγαπημένους χαρακτήρες και φρέσκα πρόσωπα.

Η σειρά της Έριν Φόστερ, που συνδύασε το σύγχρονο ρομαντισμό με το πολιτισμικό χάσμα και τον αυτοσαρκασμό, υπόσχεται ακόμη πιο έντονες συγκινήσεις και ατάκες στην πολυαναμενόμενη δεύτερη σεζόν.

Στα μέλη του καστ που επιστρέφουν από την 1η σεζόν περιλαμβάνονται οι Kristen Bell, Adam Brody, Justine Lupe, Timothy Simons, Jackie Tohn, Stephanie Faracy, Michael Hitchcock, Tovah Feldshuh, Paul Ben-Victor, Emily Arlook, Sherry Cola και Shiloh Berman.

Στο Nobody Wants This, μία γυναίκα με το δικό της podcast και ένας αντισυμβατικός ραβίνος που προσπαθεί να ξαναβρεί τον εαυτό του γνωρίζονται σε ένα πάρτι -και φεύγουν μαζί. Η Τζοάν (Kristen Bell) και ο Νόα (Adam Brody) σχηματίζουν ένα απρόσμενο αλλά γεμάτο δυναμική ζευγάρι, που προσπαθεί να γεφυρώσει τις βαθιές διαφορές στην κοσμοθεωρία και τον τρόπο ζωής τους.

Στο μεταξύ, καλούνται να διαχειριστούν τα σύγχρονα εμπόδια του έρωτα, αλλά και τις παρεμβάσεις των οικογενειών τους -άλλοτε καλοπροαίρετες, άλλοτε καταστροφικές- όπως της αδερφής της Τζοάν, Μόργκαν (Justine Lupe), και του αδερφού του Νόα, Σάσα (Timothy Simons).

Μεταξύ των guest stars της 2ης σεζόν, όπως αναφέρει το Deadline, περιλαμβάνονται οι Leighton Meester (σύζυγος του Adam Brody), Miles Fowler, Alex Karpovsky και Arian Moayed.

Η 1η σεζόν της σειράς πέρασε 6 εβδομάδες στη λίστα με τα 10 κορυφαία τηλεοπτικά προγράμματα του Netflix στα αγγλικά και έφτασε στο Top 10 σε 89 χώρες. Η σειρά προβλήθηκε επίσης 57 εκατ. φορές από την κυκλοφορία της στις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι το τέλος του 2024.