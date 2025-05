Το Netflix ετοιμάζεται να καλωσορίσει τον Ιούνιο με έναν εντυπωσιακό κατάλογο νέων αφίξεων, προσφέροντας στους συνδρομητές του μια ευρεία γκάμα ταινιών και σειρών για όλα τα γούστα.

Πιο συγκεκριμένα, ιδιαίτερη χαρά αναμένεται να προκαλέσει στους λάτρεις του κλασικού σινεμά η προσθήκη έξι αριστουργημάτων του μετρ της αγωνίας, Άλφρεντ Χίτσκοκ.

Από την 1η Ιουνίου, οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν εμβληματικές δημιουργίες του, όπως το Vertigo, Rear Window, The Birds, καθώς και άλλα τρία σημαντικά φιλμ που καθιέρωσαν τον σκηνοθέτη ως έναν από τους πιο επιδραστικούς όλων των εποχών.

Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας του μήνα περιλαμβάνει, επίσης, δημοφιλείς κινηματογραφικές επιτυχίες που απευθύνονται σε ένα πιο σύγχρονο κοινό. Ανάμεσά τους βρίσκονται τα Now You See Me και Now You See Me 2, δίνοντας στους φαν των θεαματικών ληστειών και των ψευδαισθήσεων την τέλεια ευκαιρία να επανασυνδεθούν με το franchise πριν από την πρεμιέρα του νέου κεφαλαίου, Now You See Me: Now You Don’t, που αναμένεται αργότερα μέσα στο 2025.

Στην ίδια ημερομηνία, σύμφωνα με το newsweek.com, κάνουν πρεμιέρα και άλλοι σημαντικοί τίτλοι, όπως το βραβευμένο με Όσκαρ The Theory of Everything, η κωμωδία κινουμένων σχεδίων Bee Movie, το διαχρονικό The Blues Brothers, το επικό The Legend of Zorro, το κοινωνικό θρίλερ Us του Jordan Peele, καθώς και το Dune του David Lynch -μια καλλιτεχνική απόδοση του εμβληματικού sci-fi κόσμου του Frank Herbert.

Για όσους προτιμούν το πρωτότυπο περιεχόμενο της πλατφόρμας, ο Ιούνιος επιφυλάσσει, επίσης, δυνατές επιστροφές και πολυαναμενόμενες συνέχειες. Ξεχωρίζει η τρίτη σεζόν του παγκόσμιου φαινομένου Squid Game, η οποία θα κυκλοφορήσει στις 27 Ιουνίου, με την υπόσχεση να ανεβάσει ακόμη περισσότερο την ένταση και το δράμα.

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, έρχονται νέα επεισόδια από τις δημοφιλείς σειρές Ginny & Georgia και FUBAR.