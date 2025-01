Η τραγουδίστρια Γιουβάλ Ραφαέλ θα εκπροσωπήσει το Ισραήλ στη φετινή Eurovision που θα διεξαχθεί στην Ελβετία μεταξύ 13 και 17 Μαΐου.

Η 24χρονη κέρδισε τον διαγωνισμό «Rising Star» του καναλιού «Channel 12» και το εισιτήριο για την Eurovision του 2025. Ωστόσο, πίσω από τη λαμπερή της πορεία, κρύβεται μια συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης.

Η Γιουβάλ Ραφαέλ ήταν ανάμεσα στους επιζώντες της σφαγής στο μουσικό φεστιβάλ Nova, κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023. Παρά την τραγική αυτή εμπειρία, η νεαρή τραγουδίστρια βρήκε τη δύναμη να συνεχίσει και να κυνηγήσει το όνειρό της.

Amazing Yuval Raphael will represent Israel 🇮🇱 in #Eurovision2025

She Survived the Nova festival massacre after pretending to be dead under dead bodies for hours pic.twitter.com/7fUWbohTPG