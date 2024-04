Μια δυναμική και εντυπωσιακή έναρξη έκανε ο Νίκος Κοκλώνης στο J2US του Alpha παραφράζοντας ένα αγαπημένο hit της Άννας Βίσση, με τον δικό του χιουμοριστικό τρόπο, λίγο πριν καλωσορίσει στο πλατό την κριτική επιτροπή.

Στο 9ο Live, το βράδυ του Σαββάτου 20/4 η αγαπημένη παρέα των κριτών, η Βίκυ Σταυροπούλου, η Δέσποινα Βανδή, ο Σταμάτης Φασουλής και η Καίτη Γαρμπή, υποδέχτηκε τον πρώτο guest κριτή της φετινής σεζόν, τον Light. Ο δημοφιλής ράπερ επέστρεψε σε ένα ρόλο στον οποίο αγαπήθηκε από το κοινό, κρίνοντας τα ζευγάρια του J2US μέσα από τη δική του ματιά.

Το Just The 2 Of Us για ένα ακόμα Σαββατόβραδο ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στα social media, με το hashtag #j2us να είναι πρώτο trend στο Χ (twitter) για 6 ώρες, με περισσότερα από 4.700 tweets.Το J2US και στο 9ο live βρέθηκε πρώτο στους πίνακες τηλεθέασης στο κοινό 25-44 ετών με μέσο όρο 14% φτάνοντας σε τέταρτο το 19.8% όπως και στο νεανικό κοινό 15-44 ετών που σημείωσε μέσο όρο 13,3% φτάνοντας σε τέταρτο το 18.5%.

Η αγωνία κορυφώθηκε από τα πρώτα λεπτά, καθώς ο Νίκος Κοκλώνης ανακοίνωσε πως όχι μόνο θα υπάρξει διπλή αποχώρηση, αλλά στο τέλος της βραδιάς τα ζευγάρια προς αποχώρηση θα είναι τρία με βάση τη βαθμολογία των κριτών και την ψηφοφορία του κοινού. Όπως εξήγησε, αυτή τη φορά θα είναι οι παίκτες αυτοί που θα αποφασίσουν ποιοι συμπαίκτες τους θα αποχωρήσουν, καθώς θα κληθούν να ψηφίσουν ποιο ζευγάρι θέλουν να παραμείνει, χαρίζοντάς του ασυλία.

Στο 9ο Live τα 13 ζευγάρια του show επέστρεψαν στην κανονικότητά τους μετά την αναπάντεχη αλλαγή των coaches το προηγούμενο Σάββατο και έδωσαν το 100% τους για να καταφέρουν να κερδίσουν τις εντυπώσεις με το performance τους.

Από τις πιο απολαυστικές στιγμές της βραδιάς ήταν όταν ο Νίκος Κοκλώνης ζήτησε από τη Δέσποινα Βανδή να ερμηνεύσει νησιώτικα τραγούδια με τον δικό της μοναδικό τρόπο και εκείνη πήρε το μικρόφωνο ξεσηκώνοντας κοινό και τηλεθεατές σε ένα ανεπανάληπτο γλέντι. Το μικρόφωνο πήρε αργότερα και ο Νίκος Κοκλώνης ερμηνεύοντας τραγούδια του αξέχαστου Βασίλη Καρρά.

Στο τέλος της βραδιάς ήρθε η δύσκολη στιγμή της αποχώρησης. Τρία ζευγάρια βρέθηκαν υποψήφια προς αποχώρηση και οι παίκτες έδωσαν τη θετική τους ψήφο για να χαρίσουν την ασυλία σε ένα από αυτά. Ο Θανάσης Πάτρας με την Φαίη Ρουμπίνη ήταν το ζευγάρι που κέρδισε το “εισιτήριο” για το 10ο live.

Το J2US αποχαιρέτησαν η Αποστολία Ζώη με τον Στέλιο Δρουμαλιά και ο Γιάννης Καπετάνιος με τη Μαρία Καρλάκη.