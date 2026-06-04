Η νέα γενιά της Εθνικής ποδοσφαίρου έχει δύο πολύ σημαντικά φιλικά, ενόψει της παρθενικής της συμμετοχής στην ελίτ του Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, τον Σεπτέμβριο στο πρώτο γκρουπ του Nations League, όπου θα αντιμετωπίσει τις Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα βρίσκεται στην Στοκχόλμη για να αντιμετωπίσει απόψε στις 20:00 την Εθνική Σουηδίας. Ο αγώνας θα μεταδοθεί απευθείας από το «Strawberry Arena» σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη και σχόλιο Νίκου Νταμπίζα.

Τρεις ημέρες αργότερα, η Εθνική επιστρέφει στην Κρήτη για να κοντραριστεί με ένα από τα μεγαθήρια της Ευρώπης, την τέσσερις φορές Παγκόσμια Πρωταθλήτρια και δυο φορές Πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ιταλία. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο «Παγκρήτιο Στάδιο» την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 22:00.

Τον αγώνα περιγράφει ο Ισίδωρος Πρίντεζης, στον σχολιασμό θα βρίσκεται ο Νίκος Νταμπίζας και το ρεπορτάζ από τον αγωνιστικό χώρο θα μεταφέρει ο Σπύρος Νάσιος.

Σουηδία – Ελλάδα, απόψε στις 20:00

Ελλάδα – Ιταλία, Κυριακή 7 Ιουνίου, στις 22:00

Δείτε το trailer: