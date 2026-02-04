Μια διαφορετική τηλεοπτική πλευρά της ετοιμάζεται να παρουσιάσει η Ζέτα Μακρυπούλια, καθώς το νέο της project στον ΑΝΤ1 βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία. Μέσα από ένα ατμοσφαιρικό trailer, η παρουσιάστρια μας ξεναγεί στα παρασκήνια και προετοιμάζει το έδαφος για μια εκπομπή που βασίζεται στις ανθρώπινες διαδρομές και το συναίσθημα.

«Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται από στιγμές»

Στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο σταθμός, η κάμερα ακολουθεί τη Ζέτα από το καμαρίνι μέχρι τη στιγμή που τα φώτα ανάβουν στη σκηνή. Η ίδια δίνει το στίγμα της νέας προσπάθειας με λόγια που εστιάζουν στην αλήθεια των καλεσμένων της:

«Σε αυτή τη σκηνή ξετυλίγονται οι πιο αληθινές ιστορίες. Εικόνες που ζωντανεύουν, αναμνήσεις που επιστρέφουν, πρόσωπα που άλλαξαν τα πάντα, που άφησαν το δικό τους σημάδι. Γιατί οι καλύτερες ιστορίες, γράφονται από στιγμές».

Το ρομαντικό concept και η αναδρομή στο παρελθόν

Η παρουσιάστρια, μιλώντας για το νέο αυτό επαγγελματικό βήμα στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο παρέα», δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για την αισθητική του πλατό, όπου κυριαρχεί το κόκκινο χρώμα. Περιγράφοντας την ατμόσφαιρα ως ιδιαίτερη και αρκετά ρομαντική, έθεσε ως προτεραιότητα την ψυχαγωγία των ανθρώπων που θα φιλοξενεί.

«Επικρατεί το κόκκινο, μου αρέσει πολύ το πλατό, αλλά και όλη η εκπομπή. Είναι ένα ιδιαίτερο concept, αρκετά ρομαντικό. Βασικός μου στόχος είναι να διασκεδάσουν οι καλεσμένοι μου. Διασκεδάζω κι εγώ όταν αισθάνομαι ότι το ‘χω και πάμε σωστά, έχω την εκπομπή στο κεφάλι μου, αφήνομαι κι εγώ», εξήγησε η Ζέτα Μακρυπούλια.

Με αφορμή το θέμα της εκπομπής, η ίδια γύρισε τον χρόνο πίσω, εντοπίζοντας το δικό της σημείο αναφοράς που στάθηκε καθοριστικό για την πορεία της στην τηλεόραση. Όπως παραδέχτηκε, η ένταξή της στο δυναμικό του Rouk Zouk πριν από σχεδόν μια δεκαετία ήταν η κίνηση που την αναδιαμόρφωσε.

«Η δική μου στιγμή ήταν πριν από εννιά χρόνια όταν έκλεισα στο Ρουκ Ζουκ, μου άλλαξε τη ζωή και εξέλιξε κι εμένα σαν άνθρωπο στη σχέση που έχω με το κοινό και με την τηλεόραση», σημείωσε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την ελπίδα η νέα της προσπάθεια να βρει την ίδια ανταπόκριση από τους τηλεθεατές.