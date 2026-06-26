Ο Βαγγέλης Περρής παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Happy Day, και μεταξύ άλλων, κλήθηκε να σχολιάσει την κόντρα ανάμεσα στον Γιώργο Λιάγκα και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«Δεν μ’ αρέσει να είμαι αυτό που λέμε “ίσων αποστάσεων”. Αλλά ότι υπήρχε απάντηση την επομένη, εν τη απουσία του ενός μέλους, νομίζω ότι δεν ήταν ευγενικό και πρέπον. Για το θέμα το συγκεκριμένο και για την απάντηση, εν τη απουσία του Γρηγόρη που έδωσε ο Γιώργος Λιάγκας, γιατί αυτό έκανε και ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο μας, φυσικά και είμαι υπέρ του Γρηγόρη», τόνισε ο γνωστός δημοσιογράφος.

«Άρεσε σε κανέναν το Real View; Προσπάθησα πολλές φορές να καταλάβω τι πρεσβεύουν, ήταν κάποιες κυρίες που έλεγαν πράγματα τα οποία θα μπορούσαν ίσως και να με απασχολήσουν, αλλά υπήρχε η λαίλαπα Σοφία Μουτίδου που δεν άφηνε τίποτα όρθιο. Και γενικότερα έκανε την εκπομπή να είναι ιδιαιτέρως αντιπαθητική».

«Το χειρότερο μου στην τηλεόραση νομίζω πως ήταν το Real View. Επίσης, δεν μ’ αρέσει καθόλου να βλέπω τους μονολόγους της Σίσσυς Χρηστίδου, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Φιλοξενεί ανθρώπους που συμφωνούν μαζί της ή, αν εκείνη διαφωνεί, συμφωνεί εκείνη μαζί τους», πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Βαγγέλης Περρής στην κάμερα της εκπομπής του Alpha.