Το λαμπερό γάμο της Δανάης Μπάρκα με τον Φάνη Μπότση στη Μεσσηνία σχολίασαν το πρωί της Δευτέρας 15 Ιουνίου ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη μέσα από την εκπομπή τους στο MEGA. Η παρουσιάστρια και ηθοποιός εμφανίστηκε εντυπωσιακή στο πλευρό του αγαπημένου της, με τα στιγμιότυπα από την τελετή να προκαλούν θερμά σχόλια, αλλά και ερωτήματα γύρω από τις φήμες που έχουν κυκλοφορήσει για την προσωπική της ζωή.

«Ήταν πολύ όμορφη νύφη. Και ο γαμπρός ωραίο παλικάρι. Αληθεύει ότι είναι έγκυος η Δανάη;» ρώτησε χαρακτηριστικά η Ανθή Βούλγαρη, με τη συνεργάτιδά της να της απαντά: «Υπάρχει αυτή η φήμη και δεν έχει επιβεβαιωθεί. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια ευαίσθητη περίοδος».

«Ό,τι κι αν είναι, να είναι ευτυχισμένοι. Βίον ανθόσπαρτον», σχολίασε η Ανθή Βούλγαρη, ενώ τις δικές του ευχές στο ζευγάρι έστειλε με τη σειρά του και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.