Με αφορμή τις εμφανίσεις των Ημισκούμπρια στο Release Festival, στις 20 Ιουνίου και στις 3 Ιουλίου, για την επέτειο των 30 χρόνων από τη δημιουργία τους, ο Μιθριδάτης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno».

Μιλώντας στη Φαίη Σκορδά, ο Μιθριδάτης ανέφερε ότι τα μέλη του συγκροτήματος είχαν να βρεθούν από κοντά εδώ και δέκα χρόνια, καθώς μετά την απόφασή τους να κάνουν παύση, ο καθένας ακολούθησε τη δική του πορεία. Παρ’ όλα αυτά, όπως είπε, όταν συναντήθηκαν ξανά στην πρόβα, η αίσθηση ήταν σαν να μην είχε μεσολαβήσει καθόλου χρόνος.

«Είχαμε να βρεθούμε με τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος στη σκηνή 10 χρόνια. Όταν αποφασίσαμε ότι θα κάνουμε την παύση μας και θα σταματήσουμε να είμαστε ενεργοί, ο καθένας ακολούθησε τον δικό του καλλιτεχνικό δρόμο. Αλλά ήταν βιολογικό ρολόι αυτό. Στα 30 χρόνια δεν χρειάστηκε πολύ προσπάθεια, μας έφερε αμέσως κοντά, χωρίς πολλά πολλά. Προ ημερών βρεθήκαμε για να κάνουμε την πρόβα μας και ήταν απίστευτο, γιατί με το που κάνουμε το πρώτο κομμάτι οι τρεις μας και τελειώνει λέμε ταυτόχρονα με τον Δημήτρη Μετζέλο “σαν να μην πέρασε μια μέρα”», είπε.

Στη συνέχεια, ο Μιθριδάτης πρόσθεσε: «Δεν τσακωθήκαμε. Κάποιες στιγμές στην πορεία σου καταλαβαίνεις αν κάτι πρέπει να ολοκληρωθεί, να κλείσει ένα κεφάλαιο. Τώρα μπορεί να ανοίγει ένα άλλο που μπορεί να λέγεται επετειακό. Όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Οι σχέσεις σε ένα συγκρότημα, είναι όπως όλες οι σχέσεις των ανθρώπων, φιλικές, ερωτικές, οι σχέσεις μέσα σε έναν γάμο υπάρχουν σκαμπανεβάσματα. Κάποια στιγμή, όπως όλα, μπορεί να αλλάξουν, να πάρουν μια άλλη μορφή, μπορεί ακόμη και εξωτερικοί παράγοντες να επηρεάσουν αυτή τη σχέση και να δημιουργήσουν τριβές, έτσι συμβαίνει και σε ένα συγκρότημα».