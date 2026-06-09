Μια εντυπωσιακή επιστροφή στη μουσική επικαιρότητα κάνει η Μαντόνα, η οποία παρουσίασε το νέο της μουσικό φιλμ «Confessions II», διάρκειας 14 λεπτών, συγκεντρώνοντας μπροστά στην κάμερα μερικά από τα πιο γνωστά πρόσωπα της διεθνούς σόου μπιζ.

Στο βίντεο εμφανίζονται, μεταξύ άλλων, ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, η Κέιτ Μος, ο Ρίτσαρντ Ε. Γκραντ και η Γκουέντολιν Κρίστι, ενώ συμμετοχή έχουν και οι ποδοσφαιριστές της Τσέλσι, Κόουλ Πάλμερ και Ζοάο Πέδρο. Το φιλμ περιλαμβάνει έξι τραγούδια από το επερχόμενο άλμπουμ της βασίλισσας της ποπ, δίνοντας μια πρώτη γεύση από τη νέα μουσική της εποχή.

Σε ένα από τα ακυκλοφόρητα κομμάτια, με τίτλο «Danceteria», η Μαντόνα εμφανίζεται σε ένα σκηνικό που παραπέμπει σε νυχτερινό πάρτι μέσα σε τουαλέτα, με διάσημους καλεσμένους να δίνουν τον δικό τους ρυθμό σε μια ιδιαίτερη disco ατμόσφαιρα.

Στο φιλμ πρωταγωνιστεί και η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, η οποία συνεργάστηκε με τη Μαντόνα στο βασικό single του δίσκου, «Bring Your Love». Παράλληλα, εμφανίζεται και η Τζούλια Γκάρνερ, η ηθοποιός που έχει επιλεγεί για να υποδυθεί τη Μαντόνα στην πολυσυζητημένη βιογραφική ταινία που βρίσκεται ακόμη σε αναμονή. Από το πλευρό της δεν λείπει ούτε η κόρη της, Λούρδη Λεόν.

Ανάμεσα στα νέα τραγούδια που ακούγονται στο φιλμ είναι τα «I Feel So Free», «Good For The Soul», «One Step Away» και «Read My Lips».

Η νέα δισκογραφική δουλειά της Μαντόνα, «Confessions II», αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου, 21 χρόνια μετά το εμβληματικό «Confessions On A Dancefloor», που είχε σηματοδοτήσει μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους της καριέρας της.

Η ίδια φέρεται να εξετάζει και το ενδεχόμενο συναυλιών για την προώθηση του νέου άλμπουμ, χωρίς ωστόσο να φαίνεται ιδιαίτερα θετική σε μια μόνιμη εμφάνιση στο Λας Βέγκας. Σε σχετική ερώτηση για το Sphere, τη θεαματική αρένα στο Πάρανταϊς της Νεβάδα, απάντησε χαρακτηριστικά: «Το Sphere φαίνεται ωραίο, αλλά δεν θέλω να ξυπνάω και να βλέπω το Λας Βέγκας κάθε μέρα».

Η Μαντόνα έστειλε, μάλιστα, και ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους θαυμαστές της για τις μελλοντικές της εμφανίσεις, καλώντας τους να αφήσουν για λίγο τα κινητά στην άκρη. «Αφήστε τα τηλέφωνά σας, βγείτε έξω και συνδεθείτε με τους ανθρώπους», ανέφερε.