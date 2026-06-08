Η Νικολέττα Ράλλη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno», όπου μίλησε για τον χωρισμό της από τον Μιχάλη Ανδρούτσο μετά από 7 χρόνια σχέσης και την απόκτηση ενός παιδιού.

«Με τον Μιχάλη έχουμε χωρίσει, αλλά συνεχίζουμε να μένουμε μαζί. Σε λίγο καιρό ο Μιχάλης θα μετακομίσει και θα πάει στο δικό του σπίτι. Είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο. Το προσπαθήσαμε, αλλά δεν βγήκε. Δεν είμαστε σε άσχημη φάση. Στο παιδί το παρουσιάζουμε αισιόδοξα και έτσι είναι. Με τον Μιχάλη ευτυχώς έχουμε πολύ καλή επικοινωνία. Είμαι πολύ τυχερή που είναι ο μπαμπάς του παιδιού μου. Στη μεταξύ μας σχέση όμως, δεν θα μπορούσε να υπάρχει κάποια άλλη κατάληξη. Όλα είναι για καλό», ανέφερε αρχικά η Νικολέττα Ράλλη.

«Η ζωή δεν ξέρεις ποτέ πώς στα φέρνει και πώς αλλάζουν τα δεδομένα. Δεν μπορείς να βάλεις το χέρι σου στη φωτιά για κανένα. Με τον Μιχάλη δεν παντρευτήκαμε γιατί τότε μπορούσες μόνο με σύμφωνο συμβίωσης λόγω του κορονοϊού, οπότε μετά το αφήσαμε. Αναγνώρισε το παιδί και μείναμε εκεί. Ο έρωτας έχει φύγει καιρό και έχει μείνει η αγάπη. Το μοντέλο είναι όντως σουηδικό και πραγματικά δεν πίστευα ποτέ ότι θα το κάνω», συμπλήρωσε στη συνέχεια.

Όσο για το αν θέλει να παντρευτεί στο μέλλον, η Νικολέττα Ράλλη σημείωσε: «Μπορεί στο μέλλον να παντρευτώ, δεν αποκλείω τίποτα. Παλαιότερα δεν το σκεφτόμουν τόσο, αλλά τώρα που έχει μεγαλώσει το παιδί και έχουν αλλάξει οι συνθήκες, θα ήθελα να παντρευτώ και να βάλω νυφικό».