Η Σελένα Γκόμεζ άφησε στην άκρη τη λάμψη και τις εντυπωσιακές εμφανίσεις, ανεβάζοντας αυτή την εβδομάδα μια σπάνια selfie χωρίς μακιγιάζ.

Η 33χρονη ηθοποιός δημοσίευσε το Σάββατο στο Instagram Stories μια φωτογραφία όπου χαμογελά στον φακό, με εντελώς φυσικό πρόσωπο. Η Σελένα Γκόμεζ έδειχνε χαλαρή, ποζάροντας με το χέρι της ακουμπισμένο στο κεφάλι, ενώ για τη συγκεκριμένη λήψη φαίνεται πως φορούσε ένα άνετο λευκό τοπ.

Selena Gomez strips off the glam for rare makeup-free selfie https://t.co/69crmzOv5I pic.twitter.com/VHNmmjg990 — Page Six (@PageSix) January 17, 2026

Όπως αναφέρει η Page Six, η πρόσφατη φυσική selfie της ήταν μια εντελώς διαφορετική εικόνα σε σχέση με την εμφάνισή της στις Χρυσές Σφαίρες την προηγούμενη εβδομάδα. Η πρωταγωνίστρια της σειράς «Μόνο φόνοι στο κτίριο» είχε πάει στην τελετή απονομής στο Χόλιγουντ φορώντας μια δημιουργία του οίκου Chanel, με εντυπωσιακό ντεκολτέ διακοσμημένο με φτερά, μεταξωτό σιφόν και μεταξωτή οργάντζα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του οίκου μόδας, το φόρεμα χρειάστηκε 323 ώρες για να ολοκληρωθεί και περιλάμβανε 200 κεντημένα στοιχεία.