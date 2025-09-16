Μια βραδιά γεμάτη κέφι έζησαν το βράδυ της Δευτέρας οι διεθνείς του Βασίλη Σπανούλη, που επέλεξαν τα μπουζούκια για να γιορτάσουν το χάλκινο μετάλλιο του Eurobasket 2025.

Στο «Ποσειδώνιο» βρέθηκαν ο Γιάννης και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, ο Κώστας Παπανικολάου, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, ο Δημήτρης Κατσίβελης, ο ομοσπονδιακός τεχνικός, αλλά και ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος.

Οι παίκτες της Εθνικής πανηγύρισαν την επιστροφή στο βάθρο ύστερα από 16 χρόνια, διασκεδάζοντας με τις επιτυχίες του Θοδωρή Φέρρη, ο οποίος δεν παρέλειψε να αφιερώσει το «Πού ’σαι Θανάση» στον Θανάση Αντετοκούνμπο, που κυριολεκτικά «πνίγηκε» στα λουλούδια. Σε μια στιγμή-έκπληξη, ο Βασίλης Σπανούλης ανέβηκε στη σκηνή, γνωρίζοντας την αποθέωση του κόσμου.

Το νυχτερινό κέντρο άνοιξε ειδικά για την Εθνική, αφού Δευτέρα δεν λειτουργεί συνήθως, και η διοίκηση έκανε εξαίρεση για να φιλοξενήσει τους θριαμβευτές. Το γλέντι κράτησε μέχρι τα ξημερώματα, με τους παίκτες να ξεφαντώνουν στο έπακρο.

Ξεχωριστή νότα στη βραδιά έδωσε ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, ο οποίος πήρε το μικρόφωνο και έδωσε δικό του σόου, σκορπίζοντας χαμόγελα στους συμπαίκτες του. Δίπλα του, ο Βασίλης Σπανούλης, φανερά ικανοποιημένος για την επιβράβευση της σκληρής δουλειάς και της προσπάθειας που οδήγησαν στη μεγάλη διάκριση. Στο επίκεντρο και οι αδελφοί Αντετοκούνμπο, που έδειχναν να απολαμβάνουν κάθε στιγμή αυτής της ιστορικής βραδιάς.

Απουσίαζαν μόνο οι παίκτες του Παναθηναϊκού, οι οποίοι αναχώρησαν για την Αυστραλία ενόψει του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Η απουσία τους, ωστόσο, δεν επηρέασε καθόλου την ένταση και τη χαρά του γλεντιού.