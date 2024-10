Η Ραμόνα Βλαντή μίλησε στους δημοσιογράφους για το My Style Rocks και έβαλε για την πορεία του και τις επιλογές που έχουν γίνει: «Δεν βλέπω το My style rocks. Δεν είμαι η μόνη. Καλά να πάθουν για τα νούμερα, πληρώνουν τις επιλογές τους. Δυο φορές πήγα στο My style rocks και διπλασιάστηκαν τα νούμερα, φαντάσου τι θα γίνει στους δύο μήνες».

Στο ίδιο ύφος κινήθηκε και ο Λάκης Γαβαλάς τονίζοντας: «Το My style rocks είναι πασέ προϊόν πια. Φταίνε όσοι αποφασίζουν ότι πρέπει να ξαναβγεί. Θα ήμουν γραφικός εάν ήμουν ακόμα στο My style rocks. Δεν υπάρχουν άτομα της μόδας. Θεωρώ πως στο My style rocks γελοιοποιούν την μόδα. Οι συμμετέχουσες «καραγκιοζεύουν» το προϊόν βάσει του φορμάτ πάντα».