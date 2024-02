H τελετή των 66ων βραβείων Grammy, που θεωρούνται αντίστοιχα των κινηματογραφικών βραβείων Όσκαρ, έγινε χθες το βράδυ στο Λος Άντζελες. Τα φλας των φωτογράφων, όπως ήταν αναμενόμενο πήραν «φωτιά» με τις εντυπωσιακές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί.

Η Τέιλορ Σουίφτ ήταν ένα από τα πρόσωπα που ξεχώρισαν στη λαμπερή βραδιά, όπως φυσικά και πολλές άλλες που τράβηξαν τα βλέμματα με τις ενδυματολογικές επιλογές τους.

Taylor Swift Victoria Monet Lana Del Rey Christina Aguilera Annie Ray Taylor Swift Paris Hilton Coco Jones Kylie Minogue Madison Beer Lana Del Rey και Taylor Swift Miley Cyrus Miley Cyrus

Η λίστα των κυριότερων βραβείων Grammy έχει ως εξής:

Άλμπουμ της χρονιάς

Midnights, της Taylor Swift

Ηχογράφηση της χρονιάς

Flowers, της Miley Cyrus

Τραγούδι της χρονιάς

What Was I Made For?, σε ερμηνεία Billie Eilish (για το σάουντρακ της ταινίας Barbie), βραβεύθηκαν οι δημιουργοί του Billie Eilish και Finneas O’Connell.

Αποκάλυψη της χρονιάς

Victoria Monét

Καλύτερο άλμπουμ ραπ

Michael, του Killer Mike

Καλύτερο άλμπουμ ροκ

This is Why, των Paramore

Καλύτερο άλμπουμ ποπ

Midnights, της Taylor Swift

Καλύτερο άλμπουμ μουσικής του κόσμου

This Moment, των Shakti

Οι καλλιτέχνες που έλαβαν τα περισσότερα βραβεία: