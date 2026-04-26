Δεν χρειάζεται να πει κάποιος πολλά για να σχηματίσουν οι άλλοι μια πρώτη εντύπωση για εκείνον. Οι κρίσεις εμπιστοσύνης δημιουργούνται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα από τη γνωριμία και συχνά δεν βασίζονται στις λέξεις, αλλά στα σήματα που εκπέμπει το σώμα αυτόματα – χωρίς καν να το αντιλαμβάνεται κανείς συνειδητά.

Πρόκειται για έναν αρχέγονο μηχανισμό, που εξελίχθηκε για να βοηθά τους προγόνους μας να αξιολογούν γρήγορα αν ένας άγνωστος μπορεί να αποτελεί απειλή. Το πρόβλημα είναι ότι σήμερα οι ίδιες γρήγορες κρίσεις συμβαίνουν σε προσωπικές σχέσεις, σε συνεντεύξεις για δουλειά, σε πρώτα ραντεβού, σε επαγγελματικές συναντήσεις, σε αξιολογήσεις απόδοσης. Και οι περισσότεροι από εμάς δεν έχουμε μάθει ποτέ να τις διαχειριζόμαστε.

Ακολουθούν τρεις μη λεκτικές συμπεριφορές, βασισμένες σε ψυχολογική έρευνα, που σύμφωνα με τον ψυχολόγο Mark Travers στο Forbes, μπορούν να επηρεάσουν καθοριστικά το αν οι άλλοι σας θεωρούν αξιόπιστους και αξιόλογους – χωρίς κανείς να το συνειδητοποιεί.

1. Χρησιμοποιήστε τα χέρια σας όταν μιλάτε

Όταν κάποιος νιώθει άγχος ή αμηχανία, συχνά κρύβει τα χέρια του: κάτω από το τραπέζι, στις τσέπες ή σφιγμένα στην αγκαλιά του. Για τον ίδιο, αυτό μπορεί να δίνει την αίσθηση ελέγχου. Για τον άλλον όμως, συνήθως συμβαίνει το αντίθετο.

Τα κρυμμένα χέρια προκαλούν μια ανεπαίσθητη καχυποψία. Η ψυχολογία το ονομάζει «μη λεκτική διαρροή»: όταν το άγχος ή η αμηχανία αποκαλύπτονται σωματικά, ακόμη κι αν το πρόσωπο και η φωνή παραμένουν ήρεμα. Όταν τα χέρια δεν φαίνονται, οι άλλοι δεν μπορούν να σας «διαβάσουν» πλήρως – και αυτό, σε νευρολογικό επίπεδο, καταγράφεται ως ένα μικρό σήμα απειλής.

Αντίθετα, όταν τα χέρια είναι ορατά και κινούνται φυσικά όσο μιλάτε, μεταδίδετε ανοιχτότητα, αξιοπιστία και άνεση. Επιπλέον, βοηθάτε τον συνομιλητή σας να κατανοήσει και να θυμάται καλύτερα αυτά που λέτε. Οι άνθρωποι που κρατούν την προσοχή μιας αίθουσας σχεδόν πάντα χρησιμοποιούν τα χέρια τους με φυσικό τρόπο.

2. Επιβραδύνετε συνειδητά τις κινήσεις σας

Υπάρχει μια παράδοξη σχέση ανάμεσα στην ταχύτητα των κινήσεων και στην αίσθηση κύρους που εκπέμπει κάποιος. Οι άνθρωποι που θεωρούμε αξιόπιστους – όπως έμπειροι επαγγελματίες – σπάνια κινούνται γρήγορα. Οι κινήσεις τους είναι μετρημένες και οι παύσεις τους ήρεμες. Δίνουν την εντύπωση ότι δεν χρειάζεται να βιαστούν για να αποδείξουν κάτι.

Έρευνες δείχνουν ότι η στάση και η κίνηση του σώματος είναι βασικοί τρόποι με τους οποίους μεταδίδουμε ηρεμία ή άγχος. Και το πιο σημαντικό: το άγχος και η έλλειψη αξιοπιστίας συνδέονται στενά στο μυαλό των παρατηρητών. Μια νευρική ή σπασμωδική παρουσία μπορεί να υπονομεύσει την αξιοπιστία σας, ακόμα κι αν αυτά που λέτε είναι απολύτως σωστά.

3. Στρέψτε πλήρως το σώμα σας προς τον συνομιλητή

Από όλα τα μη λεκτικά σήματα, ο προσανατολισμός του σώματος είναι ίσως το πιο υποτιμημένο. Όταν στρέφετε το σώμα σας πλήρως προς τον άλλον, δείχνετε πραγματικό ενδιαφέρον και εμπλοκή. Αντίθετα, ακόμη και μια μικρή απόκλιση – όπως το να δείχνουν τα πόδια προς τα έξω ή να γέρνει ελαφρώς ο κορμός προς άλλη κατεύθυνση – μεταφράζεται ως συναισθηματική απόσταση.

Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι αυτό λειτουργεί σχεδόν εξ ολοκλήρου ασυνείδητα. Ο συνομιλητής σας μπορεί να μην ξέρει γιατί ένιωσε ότι δεν τον ακούσατε πραγματικά. Όμως «κατέγραψε» το μήνυμα που εστάλη από τη στάση του σώματός σας.

Η εμπιστοσύνη χτίζεται πάνω στην αίσθηση ότι κάποιος σας βλέπει και σας προσέχει. Και ο πλήρης προσανατολισμός του σώματος είναι ένας από τους πιο άμεσους τρόπους να το δείξετε χωρίς λόγια.

Σκεφτείτε την τελευταία φορά που κάποιος στράφηκε ολοκληρωτικά προς εσάς σε μια συζήτηση. Όχι μόνο με τα μάτια, αλλά με τους ώμους και τα πόδια. Η μία στάση δείχνει παρουσία. Η άλλη απλώς ανοχή. Η διαφορά μπορεί να φαίνεται μικρή, αλλά η εντύπωση που αφήνει μεγάλη.

Τι συνδέει όλα τα παραπάνω

Και οι τρεις αυτές συμπεριφορές έχουν κάτι κοινό: δείχνουν διάθεση να είστε παρόντες σε μια συζήτηση. Η ψυχολογία έχει δείξει ότι οι άνθρωποι δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στα μη λεκτικά σήματα σε σχέση με τα λόγια, ειδικά όταν υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στα δύο. Το σώμα σας επικοινωνεί συνεχώς κάτι. Το ερώτημα είναι αν το κάνετε συνειδητά. Η αρχή είναι η επίγνωση. Και όπως φαίνεται, οι αλλαγές που χρειάζονται είναι μικρότερες απ’ όσο φαντάζεστε.