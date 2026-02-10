Μια σημαντική διεθνής καινοτομία στον χώρο της υγείας και της εκπαίδευσης φέρνει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, εγκαινιάζοντας την πρώτη παγκοσμίως επαγγελματική κλινική μετεκπαίδευση για διαιτολόγους στο πρωτόκολλο Temperament-Based Therapy with Support (TBT-S) για τις Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής σε εφήβους και ενήλικες.

Η Δρ. Μαρία Τσιάκα, Πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Διατροφικών Διαταραχών, μιλά στο Newsbeast για τη σημασία αυτής της παγκόσμιας εκπαιδευτικής πρωτιάς, τον κομβικό ρόλο του διαιτολόγου στη διεπιστημονική θεραπεία των ΔΠΤ και τον τρόπο με τον οποίο το πρωτόκολλο TBT-S μπορεί να αναβαθμίσει ουσιαστικά την κλινική φροντίδα στην Ελλάδα και διεθνώς.

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας εγκαινιάζει μια παγκόσμια πρωτιά στον χώρο της υγείας και της εκπαίδευσης: την πρώτη διεθνώς επαγγελματική εκπαίδευση με τίτλο «Επαγγελματική Κλινική Μετεκπαίδευση στο Πρωτόκολλο Temperament-Based Therapy with Support (TBT-S) στις Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής Εφήβων και Ενηλίκων για Διαιτολόγους». Τι σημαίνει για εσάς και το Ελληνικό Κέντρο Διατροφικών Διαταραχών η συμμετοχή σε αυτή την παγκόσμια εκπαιδευτική πρωτιά;

Για εμάς και το Ελληνικό Κέντρο Διατροφικών Διαταραχών, η συμμετοχή σε αυτή την παγκόσμια πρωτιά είναι ταυτόχρονα τιμή και ευθύνη. Είναι μια έμπρακτη αναγνώριση ότι η Ελλάδα μπορεί να βρίσκεται στην αιχμή της διεθνούς εκπαίδευσης στις Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής (ΔΠΤ), με προγράμματα υψηλών προδιαγραφών, πιστοποιημένα και αυστηρά δομημένα.

Παράλληλα, είναι μια ουσιαστική ευκαιρία να αναβαθμίσουμε την κλινική φροντίδα στη χώρα μας, επενδύοντας σε επαγγελματίες που θα εφαρμόζουν τεκμηριωμένες παρεμβάσεις με κοινή γλώσσα, κοινά εργαλεία και συνεχή εποπτεία. Στόχος μας είναι να δημιουργηθεί ένα δίκτυο πιστοποιημένων διαιτολόγων που θα συμβάλλουν στην καλύτερη και ασφαλέστερη αντιμετώπιση των ΔΠΤ στην Ελλάδα.

Ποιο ήταν το κενό στην ελληνική και διεθνή πραγματικότητα που ήρθε να καλύψει αυτή η μετεκπαίδευση;

Το μεγαλύτερο κενό ήταν ότι, ενώ οι διαιτολόγοι είναι άκρως σημαντικοί στη θεραπεία των ΔΠΤ, δεν υπήρχε έως σήμερα μια οργανωμένη, διεθνώς πιστοποιημένη επαγγελματική εκπαίδευση που να είναι ειδικά σχεδιασμένη για διαιτολόγους, με σαφές πρωτόκολλο, κλινική εξάσκηση σε πραγματικά περιστατικά και συνεχή εξειδικευμένη εποπτεία.

Στην πράξη, αυτό οδηγούσε σε ανομοιογένεια: διαφορετικά επίπεδα κατάρτισης, διαφορετικές πρακτικές, και συχνά ανασφάλεια ρόλων μέσα στη διεπιστημονική ομάδα. Η μετεκπαίδευση έρχεται να καλύψει αυτό το κενό προσφέροντας κοινό πλαίσιο παρέμβασης, υψηλή κλινική επάρκεια και μια σαφή γέφυρα από τη θεωρία στην πράξη.

Γιατί θεωρείτε κομβικό τον ρόλο του διαιτολόγου στη θεραπεία των Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής;

Στις Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής, η τροφή δεν είναι απλώς «διατροφή» — είναι σύμπτωμα, πεδίο φόβου και ταυτόχρονα πεδίο θεραπευτικής αλλαγής. Ο διαιτολόγος είναι ο επαγγελματίας που μπορεί να εργαστεί με ασφάλεια και συνέπεια για την αποκατάσταση της θρέψης και την ενίσχυση της ιατρικής ασφάλειας, να στηρίξει την ομαλοποίηση των γευμάτων και την αποδόμηση άκαμπτων διατροφικών κανόνων, να συμβάλει στη μείωση συμπεριφορών αντιστάθμισης και στην πρόληψη υποτροπών, αλλά και να συνεργαστεί λειτουργικά με την οικογένεια ή τα υποστηρικτικά πρόσωπα ώστε η καθημερινότητα να μετατραπεί σε πραγματικό θεραπευτικό πεδίο. Ο ρόλος του διαιτολόγου γίνεται πραγματικά κομβικός όταν είναι εξειδικευμένος: τότε δεν «δίνει απλώς οδηγίες», αλλά συμμετέχει ενεργά και ουσιαστικά στη θεραπεία, σε πλήρη συντονισμό με την υπόλοιπη διεπιστημονική ομάδα.

Δρ. Μαρία Τσιάκα, Πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Διατροφικών Διαταραχών

Τι διαφοροποιεί το Πρωτόκολλο TBT-S από άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις στις ΔΠΤ;

Το TBT-S διαφοροποιείται γιατί ενσωματώνει με σαφή και πρακτικό τρόπο την οπτική του temperament (ιδιοσυγκρασία και χαρακτηριστικά ρύθμισης) στη θεραπεία. Αντί να αντιμετωπίζει τις αντιδράσεις του ατόμου και της οικογένειας ως «αντίσταση» ή «έλλειψη θέλησης», τις κατανοεί ως προβλέψιμες αντιδράσεις που μπορούν να ρυθμιστούν με συγκεκριμένα, στοχευμένα εργαλεία.

Παράλληλα, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη δομημένη εκπαίδευση του επαγγελματία, σε πρακτικά κλινικά εργαλεία για δύσκολες στιγμές του ασθενή όπως τα γεύματα, οι κρίσεις ή οι ακραίες συμπεριφορές αλλά και στη συστηματική συμμετοχή και εκπαίδευση των υποστηρικτικών προσώπων, καθώς και στη συνέπεια εφαρμογής μέσα από εποπτεία και αξιολόγηση. Με απλά λόγια, πρόκειται για μια προσέγγιση που κάνει τη θεραπεία πιο εφαρμόσιμη, πιο ολιστική και πιο απτή στην καθημερινή κλινική πράξη.

Πώς εκτιμάτε ότι θα επηρεάσει το πρόγραμμα τη συνολική αντιμετώπιση των Διατροφικών Διαταραχών στη χώρα μας;

Πιστεύουμε ότι το πρόγραμμα μπορεί να λειτουργήσει ως ουσιαστικός «πολλαπλασιαστής ποιότητας». Όσο αυξάνεται ο αριθμός των πιστοποιημένων επαγγελματιών που δουλεύουν με κοινό πρωτόκολλο και ισχυρή κλινική εκπαίδευση, τόσο βελτιώνεται η πρόσβαση σε εξειδικευμένη φροντίδα, ενισχύεται η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των παρεμβάσεων, μειώνεται η αποσπασματική αντιμετώπιση και δυναμώνει η διεπιστημονική συνεργασία μεταξύ ιατρικής, ψυχιατρικής/ψυχολογικής, διατροφικής και οικογενειακής υποστήριξης.

Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι συμβάλλει στο να περάσει ένα καθαρό μήνυμα: οποιαδήποτε Διαταραχή Πρόσληψης Τροφής είναι βιολογικά – εγκεφαλικά προσδιοριζόμενη ψυχιατρική νόσος που απαιτεί ολιστική και τεκμηριωμένη θεραπεία από μια διεπιστημονική ομάδα που απαρτίζεται από καλά εκπαιδευμένους επαγγελματίες.

Λίγα λόγια για το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα διεθνών προδιαγραφών

Η πιστοποιημένη μετεκπαίδευση φέρνει για πρώτη φορά τους διαιτολόγους στον πυρήνα της αντιμετώπισης των Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής (ΔΠΤ), αναβαθμίζοντας τον ρόλο τους μέσα στη διεπιστημονική ομάδα.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 303 ώρες (12 μήνες) εκπαίδευσης δια ζώσης, αντιστοιχεί σε 25 πιστωτικές μονάδες ECTS και καλύπτει τη διαχείριση ΔΠΤ σε:

παιδιά και εφήβους (11–17 ετών),

ενήλικες (17–60+),

οικογένειες και υποστηρικτικά πρόσωπα

Απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες διαιτολόγους–διατροφολόγους, καλύπτοντας ένα σημαντικό κενό εξειδικευμένης κλινικής κατάρτισης στην Ελλάδα και διεθνώς.

Θεωρητική κατάρτιση και εποπτευόμενη κλινική πράξη

Η εκπαιδευτική διαδικασία βασίζεται σε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο υψηλών προδιαγραφών που δεν περιορίζεται μόνο στη θεωρία, αλλά εστιάζει στην ουσιαστική κλινική πράξη. Συνδυάζει:

σύγχρονη θεωρητική εκπαίδευση,

ανάλυση και σύνθεση ερευνητικών δεδομένων,

βιωματικές ασκήσεις και προσομοιώσεις κλινικών σεναρίων,

εις βάθος μελέτη πραγματικών περιστατικών,

εκτενή εποπτευόμενη κλινική πρακτική,

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκτενή εποπτευόμενη κλινική πρακτική, η οποία περιλαμβάνει παρακολούθηση συνεδριών μέσω μονόδρομου καθρέπτη –και σταδιακή ανάληψη ενεργού ρόλου στη διαιτολογική διαχείριση περιστατικών με ΔΠΤ με εποπτεία από τους εκπαιδευόμενους.

Διεθνής πιστοποίηση – Διεθνής αναγνώριση

Με την ολοκλήρωση όλων των επιπέδων αξιολόγησης, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν διπλή πιστοποίηση από:

το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και

το TBT-S Training Institute (ΗΠΑ),

ενώ εντάσσονται στο διεθνές δίκτυο πιστοποιημένων ειδικών TBT-S, αποκτώντας ισχυρό επαγγελματικό πλεονέκτημα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Συμβολή στη δημόσια υγεία

Το πρόγραμμα αναδεικνύει τον καίριο ρόλο του διαιτολόγου στη διεπιστημονική αντιμετώπιση των Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής, προσφέροντας σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους αποφοίτους και συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας σε έναν από τους πλέον απαιτητικούς τομείς της σύγχρονης κλινικής πράξης.

Ολόκληρο το πρόγραμμα θα το βρείτε εδώ.