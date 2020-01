Ρομπότ πηγαίνουν φαγητό σε ανθρώπους σε καραντίνα εξαιτίας του κοροναϊού

Ένα μικρό ρομπότ έχει αναλάβει να σερβίρει φαγητό σε ανθρώπους που βρίσκονται σε καραντίνα αφότου βρέθηκαν σε αεροσκάφος με άλλους ταξιδιώτες που πιθανόν να έχουν μολυνθεί από τον κοροναϊό.

Το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας είναι από ξενοδοχείο στην Hangzhou στην Κίνα. Το ρομπότ μεταφέρει φαγητά και κινείται από πόρτα σε πόρτα, προσφέροντας φαγητό σε όσους διαμένουν στο ξενοδοχείο, σύμφωνα με το Reuters.

Πολλά ρομπότ έχουν πιάσει δουλειά σε κάθε όροφο του ξενοδοχείου που έχει συνολικά 16 ορόφους από τις 27 Ιανουαρίου, με στόχο να περιοριστεί στο ελάχιστο η ανθρώπινη επαφή και να αποφευχθεί η εξάπλωση του νέου φονικού κοροναϊού.

Amid a novel #coronavirus outbreak, robots are deployed to deliver meals to travelers in isolation at a hotel in Hangzhou, China. #pneumonia pic.twitter.com/BgWZm4L1m6

