Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση τεσσάρων ενημερωτικών εκδηλώσεων σε Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη και Πάτρα, η Αθήνα αποτελεί τον 5ο σταθμό της βραβευμένης πρωτοβουλίας.

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 17:30 – 21:00 στο Κεντρικό Κτήριο Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Αμφιθέατρο «Ιωάννης Δρακόπουλος»), σε συνεργασία με την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία.

Η εκδήλωση θα προβάλλεται διαδικτυακά μέσω των καναλιών του φορέα και αποτελεί την πέμπτη κατά σειρά δια ζώσης ενημερωτική συνάντηση στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας που αποσκοπεί στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την υγεία των πνευμόνων, τη μείωση της θνησιμότητας από καρκίνο του πνεύμονα και στη βελτίωση των ποσοστών έγκαιρης διάγνωσης, μέσα από την παροχή πρόσβασης σε υπηρεσίες προσυμπτωματικού ελέγχου.

Η προώθηση της σημασίας της Υγείας των Πνευμόνων αποτελεί βασικό στόχο της FairLife L.C.C., η οποία δραστηριοποιείται καθημερινά στην πρόληψη του καρκίνου του πνεύμονα και στην προώθηση της εφαρμογής του προσυμπτωματικού ελέγχου για τη νόσο στην Ελλάδα.

Μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας εδώ είτε για διαδικτυακή είτε για δια ζώσης παρακολούθηση.

Στην εκδήλωση η FairLife L.C.C. θα εστιάσει σε κρίσιμες θεματικές που αφορούν την πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία και την ολιστική φροντίδα των ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα. Θα πραγματοποιηθούν συζητήσεις για τον ρόλο του προσυμπτωματικού ελέγχου στη διάγνωση της νόσου καθώς και τη διαχείριση του μονήρους όζου. Θα παρουσιαστούν προκαταρκτικά αποτελέσματα από τις δωρεάν αξονικές τομογραφίες χαμηλής δόσης (LDCTs) που πραγματοποιεί πανελλαδικά η FairLife L.C.C. καθώς και οι νεότερες θεραπευτικές εξελίξεις. Επιπλέον, θα αναδειχθεί η συμβολή του θωρακοχειρουργού στην αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα και η σημασία της διακοπής καπνίσματος.

Προγραμματίζονται ακόμα ομιλίες σχετικά με τις διαθέσιμες κλινικές μελέτες στην ελληνική επικράτεια, τη σημασία της στερεοτακτικής ακτινοχειρουργικής καθώς και της θέσης του καυτηριασμού με μικροκύματα στον πρώιμο σταδίου καρκίνο πνεύμονα και στη σπουδαιότητα του ρόλου του νοσηλευτή στην ογκολογική φροντίδα. Τέλος, μέσα από τη βιωματική εμπειρία ενός ασθενούς θα αναδειχθούν οι προκλήσεις, οι ανάγκες και η δύναμη που αναδύεται μέσα από την ασθένεια.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν 30 ομιλητές-εκπρόσωποι της επιστημονικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, εκπρόσωποι της Εκκλησίας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και των ασθενών.

Έχουν προσκληθεί να χαιρετήσουν την εκδήλωση: ο κος Στυλιανός Λουκίδης, Πνευμονολόγος, Καθ. Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Πρόεδρος Ε.Π.Ε., η κα. Κορίνα Πατέλη – Bell, Πρόεδρος FairLife Φροντίδα και Πρόληψη για τον καρκίνο του πνεύμονα, Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Κωνσταντίνος Στούμπος, Εκπρόσωπος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμου Β, η κα Ειρήνη Αγαπηδάκη*, Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, ο κος Θάνος Ασκητής, Αντιπεριφερειάρχης Υγείας της Περιφέρειας Αττικής, η κα Δέσποινα Λιμνιωτάκη, Εντ/μένη Δημοτική Σύμβουλος Δημ. Υγείας & Δημοτικών Ιατρείων – Δήμος Αθηναίων, ο κος Γεράσιμος Σιάσος, Πρύτανης Πανεπιστημίου Αθηνών και ο κος Γιώργος Καπετανάκης, Πρόεδρος Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ. *εν αναμονή επιβεβαίωσης

Διαβάστε το πρόγραμμα της εκδήλωσης Πρόγραμμα – FairLife

Η εκδήλωση απευθύνεται σε όσους βιώνουν τον καρκίνο του πνεύμονα και άλλες πνευμονικές παθήσεις, στους φροντιστές, στους επαγγελματίες υγείας και επιστημονικούς φορείς, στους φοιτητές ιατρικών επιστημών και φυσικά στο ευρύ κοινό.

Η πρόεδρος της FairLife L.C.C. κα. Κορίνα Πατέλη Bell, αναφερόμενη στην εκδήλωση, τόνισε: «Η 5η εκδήλωση “Υγεία Πνευμόνων” στην Αθήνα σηματοδοτεί τη συνέχεια μιας δυναμικής πορείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Μετά από τέσσερις επιτυχημένες δράσεις σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Αλεξανδρούπολη και Πάτρα, που προσέλκυσαν περισσότερους από 5.000 συμμετέχοντες, συνεχίζουμε με στόχο την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και την προώθηση της ισότιμης πρόσβασης στη φροντίδα. Η υγεία των πνευμόνων μας, μάς αφορά όλους και όσο πιο έγκαιρα γνωρίζουμε, τόσο πιο ουσιαστικά μπορούμε να προστατεύσουμε τη ζωή.»

Δωρεάν Εξετάσεις Προσυμπτωματικού Ελέγχου

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της FairLife L.C.C. με την 6η Κλινική του ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία», αλλά και του Ακτινολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου, θα προσφερθούν δωρεάν στο κοινό 300 εξετάσεις προσυμπτωματικού ελέγχου καρκίνου του πνεύμονα με την αξονική τομογραφία χαμηλής δόσης ακτινοβολίας (Low Dose CT) στη διάρκεια ενός έτους.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ: Δωρεάν Εξετάσεις Προσυμπτωματικού Ελέγχου – FairLife

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα των: Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Δήμος Αθηνών, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (Ε.Π.Ε.), Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (Ε.Ο.Π.Ε), Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία (ΕΑΕ), Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας (Ε.Ε.Α.Ο.), Ελληνική Εταιρεία Χειρουργών Θώρακος – Καρδιάς – Αγγείων (Ε.Ε.Χ.Θ.Κ.Α.) και Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ). Με την ευγενική υποστήριξη: Μέγας Χορηγός MSD, Χορηγός Roche, Υποστηρικτές GSK, Genesis Pharma, Pfizer, Vianex, και Istodierevnitiki.

Επιμέλεια Παρουσίασης της εκδήλωσης: Νατάσσα Σπαγαδώρου, Δημοσιογράφος

Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα.

FairLife– Φροντίδα και Πρόληψη για τον Καρκίνο του Πνεύμονα

H «FairLife-Φροντίδα και Πρόληψη για τον καρκίνο του πνεύμονα» είναι ο πρώτος και μοναδικός μη κερδοσκοπικός κοινωνικός φορέας στην Ελλάδα που ασχολείται αποκλειστικά με τον καρκίνο του πνεύμονα – την 1η αιτία θανάτου από καρκίνο στη χώρα μας και παγκοσμίως. Ιδρύθηκε το 2020 από την Κορίνα Πατέλη-Bell στη μνήμη του συζύγου της Simon Bell, ο οποίος έχασε τη μάχη με τη νόσο τον Αύγουστο του 2020.

Αποστολή του φορέα είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την πρόληψη του καρκίνου του πνεύμονα καθώς και η ολιστική στήριξη ασθενών και των οικογενειών στη διαδρομή τους με την ασθένεια.

Το 2024 διακρίθηκε ως «Οργάνωση της Χρονιάς» στα Patient Partnerships Awards και, στα τέσσερα χρόνια λειτουργίας του, έχει λάβει 14 διακρίσεις για το κοινωνικό του έργο, το οποίο αναγνωρίζεται τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

FairLife L.C. C.: Λ. Ευελπίδων 6 (πρώην Λ. Βάρης), Βάρη, 16672, Τηλ: 210 8980180 | Γραμμή Ενημέρωσης – FairLine 111 57, Email: [email protected]