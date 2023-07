Όταν ενώνουν τις δυνάμεις τους οι δύο καλύτεροι, τότε η επιτυχία είναι πάντα εγγυημένη. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και στην περίπτωση της ναυτιλίας, με την Ελλάδα και τη Μάλτα να συνεργάζονται και να παρέχουν ένα άρτιο και πολλά υποσχόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, τριετούς διάρκειας, για όσους επιθυμούν να κάνουν καριέρα στον χώρο της Διεθνούς Εμπορικής Ναυτιλίας.

Το πρόγραμμα «Officer in charge of a Navigational Watch» (OOW) πραγματοποιείται από το City Unity College στην Αθήνα, σε συνεργασία με τη Mediterranean Maritime Research and Training Center Society Co-operative Limited (MMRTC): “MARITIME MT”, η οποία εδρεύει στη Μάλτα.

Οι απόφοιτοι έχουν αμέσως τη δυνατότητα να εργαστούν ως Ανθυποπλοίαρχοι σε πλοία με ευρωπαϊκή σημαία, καθώς και σε πλοία που η σημαία τους ανήκει στη λευκή λίστα του IMO (Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας). Κι αυτό, διότι παρέχετε ευρωπαϊκό και απεριόριστο πιστοποιητικό ικανότητας ως Ανθυποπλοίαρχος από τη σημαία της Μάλτας (OOW Unlimited COC, Issued by Transport Malta).

Άλλωστε, το πρόγραμμα είναι διαπιστευμένο και εγκεκριμένο από την Transport Malta – Maritime, τη σημαία κράτους της Μάλτας, σύμφωνα με τα ελάχιστα πρότυπα που επιβάλλονται από τον ΙΜΟ (International Maritime Organization) και την STCW (Standards of Training Certification and Watchkeeping).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Μάλτα, αυτό το μικρό μεσογειακό κράτος στα νότια της Ιταλίας, θεωρείται ως ένας από τους κορυφαίους ναυτιλιακούς κόμβους παγκοσμίως, ενώ ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι δεν έχει περιορισμό εθνικότητας για αξιωματικούς και πλήρωμα. Το νηολόγιο της έχει καταστεί το μεγαλύτερο στην Ευρώπη και κατέχει την 6η θέση στην παγκόσμια κατάταξη διαθέτοντας ένα εξαιρετικό ιστορικό όσον αφορά την ασφάλεια, την πρόληψη της ρύπανσης, την εκπαίδευση ναυτικών και την απασχόληση. Δεν είναι τυχαίο ότι μέχρι το τέλος του 2021, τουλάχιστον 86,1 εκατομμύρια ακαθάριστοι τόνοι ήταν εγγεγραμμένοι στο Ναυτικό Μητρώο της Μάλτας.

2+1 χρόνια

Το πρώτο μέρος του προγράμματος αποτελείται από διετή εκπαίδευση, η οποία περιλαμβάνει θεωρία, αλλά και πρακτική σε προσομοιωτές και σε εγκεκριμένες ναυτιλιακές εγκαταστάσεις εκτός κολεγίου.

Το δεύτερο μέρος αφορά θαλάσσια υπηρεσία, 12μηνης διάρκειας, σε εμπορικό πλοίο, το οποίο εκτελεί δρομολόγια εξωτερικού. Μ’ αυτόν τον τρόπο, οι σπουδαστές ως Δόκιμοι Καταστρώματος έχουν την δυνατότητα να εφαρμόζουν στην πράξη ό,τι μαθαίνουν και να τεστάρουν τις γνώσεις τους.

Μέσα σ’ αυτά τα τρία χρόνια, επομένως, ο σπουδαστής έχει την ευκαιρία να αποκτήσει τις ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις για γνώση, κατανόηση και επάρκεια στον πίνακα A-II/1 του Κώδικα STCW για τις παρακάτω ενέργειες σε λειτουργικό επίπεδο:

Πλοήγηση

Διακίνηση και στοιβασία φορτίου

Έλεγχος της λειτουργίας του πλοίου

Φροντίδα για τα άτομα επί του σκάφους

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στις σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις του City Unity College στην Αθήνα, επί της οδού Θησέως 15 – 17, στο Σύνταγμα. Όλες οι αίθουσες διδασκαλίας είναι εξοπλισμένες με οπτικοακουστικό σύστημα, ενώ είναι διαθέσιμα εργαστήρια υπολογιστών και προσομοιωτές για την κάλυψη συγκεκριμένων ενοτήτων.

Πρόκειται για ακόμη ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα του Τμήματος Ναυτιλίας του Κολλεγίου, κάτι που αποδεικνύει έμπρακτα τη συστηματική «επένδυση» στη μεγαλύτερη βιομηχανία της χώρας. Δηλαδή στη ναυτιλία.

Οι θέσεις είναι περιορισμένες ανά εκπαιδευτικό έτος, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη ακαδημαϊκή ποιότητα. Γι’ αυτό… βιαστείτε, καθώς οι εγγραφές στο «OOW Unlimited COC, Approved by Transport Malta» έχουν ήδη ξεκινήσει. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε το cumaritimetraining.gr ή να απευθυνθείτε στο [email protected] και [email protected]