Όσοι έχουν αποφασίσει να φορέσουν τη λευκή, ιατρική ρόμπα, πρέπει να είναι έτοιμοι να ενδιατρίψουν με αφοσίωση στο αντικείμενο της ιατρικής επιστήμης και να υπηρετήσουν τον άνθρωπο επιδεικνύοντας ακεραιότητα και υψηλό αίσθημα ευθύνης, ωστόσο, το ερώτημα που παραμένει είναι το εξής: Ποια είναι τα «βήματα» που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος, ώστε να γίνει γιατρός της νέας γενιάς;

Η απάντηση έρχεται μέσα από το Πτυχίο Ιατρικής (MD) που προσφέρει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EUC), που χάρη στην υψηλού επιπέδου ιατρική εκπαίδευση που παρέχει, καλλιεργεί γνώσεις, αναπτύσσει δεξιότητες, εμπνέει εμπιστοσύνη και διαμορφώνει επιστήμονες αφοσιωμένους στην επιστήμη της Ιατρικής και αποφασισμένους να βελτιώσουν το επίπεδο υγείας που απολαμβάνουμε.

Από το εργαστήριο της σχολής στα μεγαλύτερα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία

Οι λόγοι για τους οποίους η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελεί ένα κορυφαίο εκπαιδευτικό Ίδρυμα που αναγνωρίζεται διεθνώς, προσφέροντας ευκαιρίες σε εκατοντάδες φοιτητές από 90 διαφορετικές χώρες, είναι πολλοί και έχουν την «υπογραφή» μίας από τις πλέον σύγχρονες σχολές Ιατρικής στην περιοχή της Μεσογείου. Εκείνος όμως, που βρίσκεται στην κορυφή της λίστας κάθε μελλοντικού επιστήμονα είναι ένας: Η κλινική άσκηση.

Είναι σίγουρα σημαντικό το γεγονός ότι οι φοιτητές στην Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου έχουν πρόσβαση σε πολλά νοσοκομεία εντός και εκτός Κύπρου, όπως τα Γενικά Νοσοκομεία Λάρνακας και Λευκωσίας, το Κυπριακό Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής, τα Ιδιωτικά Νοσοκομεία Αρεταίειο, Ιπποκράτειο και Απολλώνειο, το Γενικό Νοσοκομείο ΙΑΣΩ και ΙΑΣΩ Παίδων, ενώ υπάρχει συνεργασία και με τον Όμιλο Υγεία στην Ελλάδα, καθώς και με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Hadassah στο Ισραήλ.

Και επειδή, όταν πρόκειται για ένα επάγγελμα που σχετίζεται με ανθρώπινες ζωές, οι επιπλέον παροχές είναι πάντα το ζητούμενο, το συγκριτικό πλεονέκτημα που προσφέρει η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου για τους φοιτητές της είναι η αποκλειστική συνεργασία με το American Medical Center και το German Oncology Center στην Κύπρο. Παράλληλα, τα καλοκαιρινά προγράμματα πρακτικής εκπαίδευσης σε νοσοκομεία και πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπως το Shriners Hospitals for Children, John Hopkins, Imperial College London, Barts of the London School of Medicine, Weizmann Institute of Science και Hebrew University of Jerusalem at the Laboratory of Ada Yonath (Nobel Laureate), συμπληρώνουν και ενισχύουν τα ερευνητικά και κλινικά ενδιαφέροντα των φοιτητών.

Από την Κύπρο ανοίγονται πόρτες σε ολόκληρο τον κόσμο

Οι τεχνολογικά προηγμένες εγκαταστάσεις της Ιατρικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και το καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών που προσφέρει στους φοιτητές της, συνιστούν δύο σημαντικά εχέγγυα που θα οδηγήσουν όσους θέλουν να ασχοληθούν με την Ιατρική σήμερα προς αυτήν την κατεύθυνση. Ωστόσο, υπάρχει ένας ακόμη λόγος που το πρόγραμμα Ιατρικής στοEUC θα πάει τη νέα γενιά ιατρών ένα «βήμα» παραπέρα. Ποιος είναι αυτός; Το γεγονός πως ανοίγει στους φοιτητές ένα νέο παράθυρο στον κόσμο, μέσα από τις συνεργασίες που έχει δημιουργήσει, τις ευκαιρίες που προσφέρει και τις διακρίσεις που έχει λάβει.

Η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, είναι διαπιστευμένη από τον World Federation for Medical Education (WFME) και ακολουθεί τους κανόνες του Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG). Αυτό δίνει στους απόφοιτους τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για τις εξετάσεις USMLE, οι οποίες είναι απαραίτητες για άσκηση και πιστοποίηση στις Η.Π.Α.

Σημαντικό ορόσημο αποτελεί η ίδρυση του Παρατήματος της Ιατρικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στη Φρανκφούρτη το 2022. Πρόκειται για μία επιβεβαίωση της διεθνούς αναγνώρισης και του κύρους του Πανεπιστημίου, αλλά και μία απόδειξη ότι συνεχίζει να λειτουργεί ως ένας κόμβος αριστείας και καινοτομίας που δημιουργεί συνεχώς προστιθέμενη αξία για την Κύπρο.

Από τα βιβλία στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις που κάνουν τη διαφορά

Στην εποχή της τεχνολογίας, όλα όσα ζητάει κάποιος από το Πανεπιστήμιο που θα επιλέξει, είναι τεχνολογικά προηγμένες εγκαταστάσεις και ποιοτική εκπαίδευση με έμφαση στη σύγχρονη τεχνολογία. Τι καλύτερο, λοιπόν, από το πρόγραμμα Ιατρικής στο EUC που βασίζεται στη χρήση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, επενδύοντας σε πρωτοποριακές προσεγγίσεις με υπερσύγχρονα εργαστήρια προσομοίωσης;

Πιο αναλυτικά, η Ιατρική Σχολή του EUC προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πρωτοπόρο πρόγραμμα σπουδών, χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα μεθοδολογιών στη διδασκαλία και την εκμάθηση. Αυτές περιλαμβάνουν διαλέξεις, πρακτική άσκηση, διαδραστική διδασκαλία, σεμινάρια κλινικών δεξιοτήτων, εικονική μάθηση και κλινική εκπαίδευση από το πρώτο έτος σπουδών με ασθενείς σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία της Κύπρου. Έτσι, κάνει πράξη την εφαρμογή των θεωριών και συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη των επαγγελματικών προσόντων των φοιτητών, αλλά και των κλινικών, επικοινωνιακών τους δεξιοτήτων.

Η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελεί μία κορυφαία επιλογή, που έχει ταυτιστεί με την ποιοτική εκπαίδευση και την καινοτομία υψηλής τεχνολογίας. Και επενδύοντας σε ένα πρωτοποριακό, μαθησιακό μοντέλο, σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και σε σημαντικές συνεργασίες, διαμορφώνει επιστήμονες που επιστρέφουν στην κοινωνία ως υπεύθυνοι πολίτες και ικανοί επιστήμονες. Και αυτές είναι οι επιλογές που συνθέτουν τις βάσεις για τη νέα γενιά ιατρών.

Σπουδές 5 Αστέρων

Αξίζει να τονιστεί ότι το Πρόγραμμα Ιατρικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου έχει λάβει την υψηλότερη διάκριση 5 Αστέρων στην αξιολόγηση του 2021 του διεθνούς οργανισμού QS Top Universities (QS Stars University Ratings). Αυτή η σημαντική διάκριση αριστείας βασίστηκε στην απόδοση του προγράμματος σχετικά με την ανταγωνιστικότητα και τη δύναμή του, τη γενική ικανοποίηση των φοιτητών, την αναλογία καθηγητών-φοιτητών, καθώς και τον δείκτη απασχολησιμότητας αποφοίτων.

