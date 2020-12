Ιδέες για DIY δώρα με Αλεξανδρινό

Χαρίζοντας μία χειροποίητη σύνθεση με Αλεξανδρινό, πέρα από το όμορφο φυτό και τα διακοσμητικά που το συνοδεύουν, προσφέρετε επίσης την αγάπη, τον χρόνο και τη φροντίδα σας. Έτσι κερδισμένος δεν βγαίνει μόνο ο παραλήπτης του δώρου, αλλά και ο δημιουργός του: πόση ικανοποίηση αισθανόμαστε όταν βλέπουμε τους αγαπημένους μας να χαμογελούν, ως αποτέλεσμα της προσωπικής μας δουλειάς; Ακολουθούν εννέα δημιουργικές ιδέες δώρων, από τους διακοσμητές του Stars for Europe, που εγγυώνται ότι θα εντυπωσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα.

DIY σάκος δώρου με αλεξανδρινό

Με απλά βήματα και ελάχιστα υλικά, μπορείτε να μετατρέψετε ένα Αλεξανδρινό στο τέλειο δώρο. Θα χρειαστείτε: έναν σάκο από λινάτσα, μία βελούδινη κορδέλα, μία γλάστρα, ένα κλαδί από αγριόπευκο, ένα Αλεξανδρινό σε γλάστρα 12 ή 13 εκατοστών και ένα ψαλίδι. Πρώτα, Τοποθετήστε τη γλάστρα στο σάκο από λινάτσα, αφήστε τον να πέσει χαλαρά, έτσι ώστε να φαίνεται τσαλακωμένος και δέστε τον με μία βελούδινη κορδέλα, για να τον στερεώσετε. Τέλος, περάστε το κλαδί του αγριόπευκου μέσα από την κορδέλα και τοποθετήστε το αλεξανδρινό στο βάζο και είναι έτοιμο!

Αναβαθμίζοντας μια χάρτινη συσκευασία από ρόφημα

Ένα πρωτότυπο δώρο που είναι πανεύκολο να φτιάξετε μόνοι σας. Ξεκινήστε καθαρίζοντας μία χάρτινη συσκευασία ροφήματος και κόψτε το πάνω μέρος. Στη συνέχεια, πιέστε και τσαλακώστε το κάτω μέρος, ώστε να μαλακώσει το εξωτερικό στρώμα και στη συνέχεια ζωγραφίστε ένα σχέδιο της αρεσκείας σας. Μόλις στεγνώσει το χαρτόνι, κάντε μια μικρή τομή στις πάνω γωνίες και διπλώστε το χαρτόνι προς τα έξω, ώστε να δημιουργηθεί ένα χείλος. Τέλος, προσθέστε ένα μίνι Αλεξανδρινό στις συσκευασίες και τοποθετήστε τις σε έναν κεραμικό δίσκο μαζί με στολίδια και διακοσμητικά.

DIY αλεξανδρινό σε βάζο από κουκουνάρια

Ένα υπέροχο χειροποίητο δώρο, ιδανικό για τους λάτρεις της φύσης. Πρόκειται για μία εύκολη κατασκευή, αλλά θα πρέπει να κάνετε μία βόλτα στο δάσος για να συλλέξετε τα υλικά!

Θα χρειαστείτε μερικά στρογγυλά γυάλινα βαζάκια, κουκουνάρια, αλεξανδρινά 10 εκατοστών, κεριά, κόκκινο και λευκό κορδόνι, πιστόλι θερμοκόλλησης και ψαλίδι.

Οδηγίες: Κολλήστε τα κουκουνάρια κοντά το ένα στο άλλο πάνω στα γυάλινα βαζάκια. Τυλίξτε το κορδόνι γύρω από τα κουκουνάρια δύο φορές και δέστε τα. Τοποθετήστε τα αλεξανδρινά και τα κεριά στα δοχεία. Απολαύστε τη δημιουργία σας και χαρίστε τη στα αγαπημένα σας πρόσωπα!

Για τους λάτρεις του vintage

Ένα vintage μεταλλικό κουτί, διακοσμημένο με φυσικά υλικά και Αλεξανδρινά, δημιουργεί μία υπέροχη σύνθεση και το ιδανικό δώρο για την εορταστική περίοδο. Είναι εύκολο να το φτιάξετε στο σπίτι. Τα κρυφά βάζα λειτουργούν ως βάση σε αυτή τη σύνθεση, η συναρμολόγηση της οποίας θυμίζει παιδικό παιχνίδι. Θα χρειαστείτε δύο αλεξανδρινά, δύο μικρά τεχνητά κυπαρίσσια, μερικά κλαδιά με μούρα διακοσμητικά μίνι κόκκινα μήλα, κλαδιά μπλε ερυθρελάτης και αρκεύθου, βάζα σε διαφορετικά μεγέθη, ένα κερί, ένα μεταλλικό κουτί, ψαλίδια κηπουρικής και ένα πιστόλι θερμοκόλλησης.

Βήμα 1: Τοποθετήστε τα βάζα δίπλα-δίπλα στο κουτί. Γυρίστε ένα από αυτά ανάποδα, στερεώστε με κόλλα ένα δεύτερο βάζο στην κορυφή του και προσθέστε ένα κερί. Έτσι, θα ξεχωρίζει από τα άλλα διακοσμητικά.

Βήμα 2: Τοποθετήστε τα κυπαρίσσια στα βάζα και γεμίστε ένα άλλο βάζο με διακοσμητικά μίνι κόκκινα μήλα.

Βήμα 3: Προσθέστε δύο αλεξανδρινά στα βάζα και βάλτε τα στο κουτί δίπλα στα κυπαρίσσια.

Βήμα 4: Διακοσμήστε με τα μπλε κλαδιά ερυθρελάτης και μούρων και είναι έτοιμο!

Φωλιά από πευκοβελόνες

Γι’ αυτή την όμορφη, φυσική σύνθεση, θα χρειαστείτε λίγο παραπάνω χρόνο, αλλά το αποτέλεσμα θα σας δικαιώσει. Θα χρειαστείτε αλεξανδρινά, χαρτί ιχνογραφίας, πευκοβελόνες, σύρμα, μία γλάστρα, κουκουνάρια και έναν δίσκο. Εργαλεία: στυλό, ψαλίδι, κόλλα σε σπρέι, πένσα, γυάλινο μπολ και φόρμα για διακοσμητικό αστέρι.

Βήμα 1: Ξετυλίξτε όλο το σύρμα και σχηματίστε με αυτό τον σκελετό ενός μπολ από πλέγμα. Μπορείτε να στρίψετε με μία πένσα τις άκρες του σύρματος για ομοιομορφία. Tip: χρησιμοποιήστε ένα αναποδογυρισμένο μπολ ως οδηγό.

Βήμα 2: Καλύψτε το μπολ με τις πευκοβελόνες, βάζοντας πολλές μαζί κάθε φορά, ώστε να μην φαίνεται πια το σύρμα. Χρησιμοποιήσετε δέσμες με βελόνες αντί για μεμονωμένες βελόνες, προκειμένου να εξοικονομήσετε χρόνο.

Βήμα 3: Στερεώστε κάθε στρώση από πευκοβελόνες πάνω στο συρμάτινο μπολ με κόλλα σε σπρέι.

Βήμα 4: Χρησιμοποιήστε το χαρτί ιχνογραφίας για να δημιουργήσετε ένα τρισδιάστατο αστέρι. Μπορείτε να βρείτε έτοιμα σχέδια γι’ αυτό στο διαδίκτυο.

Βήμα 5: Τοποθετήστε το αλεξανδρινό σε ένα μικρό βάζο και στη συνέχεια στο μπολ με τις πευκοβελόνες. Βάλτε τη σύνθεση σε έναν διακοσμητικό δίσκο και στολίστε με αξεσουάρ της επιλογής σας.

