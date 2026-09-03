Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλώρα, του δήμου Γόρτυνας στο Ηράκλειο Κρήτης, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν κινητοποιηθεί για την αντιμετώπισή της.

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 40 πυροσβέστες, οι οποίοι έχουν συγκροτήσει δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν και 11 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο, πραγματοποιώντας ρίψεις όπου απαιτείται.

Στην κατάσβεση της πυρκαγιάς συμβάλλουν επίσης υδροφόρες οχημάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.