Δύο πολυτελή γιοτ εντοπίστηκαν στα νερά γύρω από την Κεφαλονιά, φέρνοντας μία πινελιά αυθεντικού luxury tourism στο γραφικό νησί.

Όπως αναφέρει το kefaloniapress.gr πρόκειται για το PROJECT-X και για το LE PHARAON.

Τα στοιχεία των γιοτ

PROJECT-X

Μήκος: 88 μέτρα

Τύπος: Yachts and Other

MMSI: 229063000

IMO: 1010727

Φωνητικό: 9HA5430

Απόσταση από Κεφαλονιά: 13.0 χλμ

Ταχύτητα: 0 κόμβοι

Πορεία: 68°

Κατάσταση: 5

Το PROJECT-X είναι ένα εντυπωσιακό μεγάλο γιοτ που με τα 88 μέτρα του προσφέρει εξαιρετικές πολυτελείς εγκαταστάσεις. Σκάφη αυτού του μεγέθους διαθέτουν συνήθως πολλαπλές καμπίνες επισκεπτών, σαλόνια, εξωτερικούς χώρους διασκέδασης και προηγμένα συστήματα ναυσιπλοΐας.

LE PHARAON

Μήκος: 60 μέτρα

Τύπος: Yachts and Other

MMSI: 351500000

IMO: 1002469

Φωνητικό: HO3121

Απόσταση από Κεφαλονιά: 8.3 χλμ

Ταχύτητα: 0.2 κόμβοι

Πορεία: 189°

Κατάσταση: 1

Το LE PHARAON με μήκος 60 μέτρων αποτελεί ένα κομψό και άνετο γιοτ που συνδυάζει την πολυτέλεια με την απόδοση. Τέτοια σκάφη προσφέρουν άνετους χώρους διαμονής και εξαιρετικές δυνατότητες για θαλάσσιες εξερευνήσεις.

Η Κεφαλονιά ως προορισμός πολυτελούς ναυτιλίας

Η παρουσία δύο πολυτελών γιοτ στα νερά της Κεφαλονιάς επιβεβαιώνει τη θέση του νησιού ως έναν από τους κορυφαίους προορισμούς για luxury yachting στο Ιόνιο.

Τα κρυστάλλινα νερά, οι γραφικές παραλίες και η φυσική ομορφιά του νησιού συνεχίζουν να προσελκύουν επισκέπτες υψηλού επιπέδου από όλο τον κόσμο.