Σήμερα, Παρασκευή, 24 Ιουλίου, είναι η τελευταία ημέρα εφαρμογής του Δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας για την περίοδο 2025-2026.

Από αύριο, Σάββατο (25/07), όλα τα οχήματα θα κυκλοφορούν ελεύθερα, καθώς η ισχύς του μέτρου θα ανασταλεί για τους θερινούς μήνες.

Σήμερα, περιορισμοί στηνκυκλοφορία των οχημάτων θα ισχύσουν από τις 07:00 έως τις 15:00, με βάση το σύστημα μονών-ζυγών. Από τις 15:00 και μετά, η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας θα είναι ελεύθερη για όλα τα οχήματα, χωρίς περιορισμούς.

Ειδικότερα, ολοκληρώνεται σήμερα η ισχύς του μέτρου της εκ περιτροπής κυκλοφορίας των οχημάτων (μονά-ζυγά), στην περιοχή του Μικρού Δακτυλίου (Λ. Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ – Λ. Μεσογείων – Φειδιππίδου – Μιχαλακοπούλου – Σπ. Μερκούρη – Βρυάξιδος – Υμηττού – Ηλ. Ηλιού – Αμβρ. Φραντζή – Λ. Ανδρ. Συγγρού – Χαμοστέρνας – Πειραιώς – Ιερά Οδός – Λ. Κωνσταντινουπόλεως – Αχιλλέως – Πλ. Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνη – 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) – Λ. Αλεξάνδρας).

Η επαναφορά του Δακτυλίου αναμένεται το φθινόπωρο, ωστόσο η ακριβής ημερομηνία έναρξης της νέας περιόδου εφαρμογής θα καθοριστεί με νεότερη απόφαση των αρμόδιων αρχών.