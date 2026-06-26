Στην άμεση απόσυρση ενός μη ασφαλούς τροφίμου από την αγορά προχωρά εκτάκτως ο ΕΦΕΤ, βάζοντας φρένο στην κυκλοφορία του. Ειδικότερα, η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας του φορέα, έπειτα από εξειδικευμένο έλεγχο, επιβεβαίωσε τη σοβαρή αλλοίωση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών στο δημοφιλές προϊόν «Επιδόρπιο γάλακτος πουτίγκα με γεύση σοκολάτας».



Η κινητοποίηση των αρχών ήταν ακαριαία και ξεκίνησε στο πλαίσιο διερεύνησης συγκεκριμένων αναφορών και καταγγελιών που έφτασαν από τους ίδιους τους καταναλωτές. Οι έλεγχοι οδήγησαν στην οριστική ανάκληση της πουτίγκας, με τον ΕΦΕΤ να καλεί τους πολίτες που την έχουν ήδη προμηθευτεί να μην την καταναλώσουν.

Πρόκειται για το προϊόν με την εμπορική ονομασία «HIGH PROTEIN Pudding-CHOCOLATE FLAVOUR», εμπορικό σήμα «MILBONA», σε περιέκτη 200 γρ., με ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας 17.07.2026, αρ. παρτίδας 152, που παρασκευάζεται από την εταιρεία Fude+Serrahm Milchprodukte, GmbH& Co KG, Englische Planke 2, D-20459 Hamburg, Γερμανία και διανέμεται από την εταιρεία ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ στα υποκαταστήματά της.



Μετά από μακροσκοπικό έλεγχο διαπιστώθηκε αλλοίωση οργανοληπτικών χαρακτήρων (χρώμα, υφή, οσμή).



Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση της παρτίδας του ανωτέρω προϊόντος και εποπτεύει τη διαδικασία ανάκλησης ενώ ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές, οι οποίοι έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν να μην το καταναλώσουν, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.