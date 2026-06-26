Με αντοχή, υπομονή και επιμονή, όπως εξηγεί, η Αριέτα Νικολακοπούλου από το Μεσολόγγι κατάφερε να συγκεντρώσει στις Πανελλήνιες 19.200 μόρια και να κάνει το όνειρό της, που δεν ήταν άλλο από το να περάσει στη Νομική Σχολή, πραγματικότητα.

Εξηγώντας πως οι Πανελλαδικές γεννούν ανάμεικτα συναισθήματα η κοπέλα που είναι γεμάτη όνειρα για τα φοιτητικά χρόνια που έρχονται υπογραμμίζει: «Το άγχος και την αγωνία διαδέχονται η χαρά, η ανακούφιση και η αισιοδοξία τη στιγμή που οι βαθμοί δείχνουν να ανταμείβουν κόπους πολλών μαθητικών ετών».

«Είμαι ευγνώμων που η έκβαση ήταν ανταποδοτική των κόπων μου. Συγχαρητήρια αξίζουν όχι μόνο σε όσους συγκεντρώσαμε υψηλές βαθμολογίες αλλά και σε όσους κόπιασαν και δοκίμασαν τις αντοχές τους», αναφέρει στο Newsbeast και μιλάει με συγκίνηση για τη στήριξη των δικών της ανθρώπων.

«Καθοριστικής σημασίας ήταν για εμένα η στήριξη της οικογένειάς μου»

«Καθοριστικής σημασίας ήταν για εμένα η στήριξη της οικογένειάς μου, των καθηγητών μου εντός και εκτός σχολείου που με καθοδήγησαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έχοντας εξαρχής ως στόχο τη Νομική Σχολή Αθηνών είμαι πλέον χαρούμενη και ανακουφισμένη που οι βαθμοί μου κάνουν την εισαγωγή μου πραγματικότητα», τονίζει.

«Έχοντας την τύχη να μιλώ ως επιτυχούσα των Πανελλαδικών και να έχω συγκεντρώσει υψηλή βαθμολογία, απευθύνομαι σε κάθε υποψήφιο που αγωνίζεται ή θα αγωνιστεί για να επιτύχει τον στόχο του. Οι Πανελλαδικές δεν είναι απαραίτητα δείκτης νοημοσύνης. Είναι δείκτης αντοχής, υπομονής και επιμονής, τρία βασικά στοιχεία που ωθούν στην επιτυχία» σημειώνει κλείνοντας η Αριέτα Νικολακοπούλου.