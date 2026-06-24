Ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας, σε συνεδρίαση της υποεπιτροπής για την Καταπολέμηση της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Ανθρώπων της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ανέφερε ότι το 2025 τα θύματα εμπορίας ανθρώπων ανήλθαν σε 881, εκ των οποίων 773 ενήλικες και 108 παιδιά.

Ειδικότερα, ο υφυπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε ότι η εμπορία ανθρώπων αποτελεί «μία από τις βαρύτερες προσβολές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και ελευθερίας», επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα έγκλημα που πλήττει όχι μόνο τα θύματα εκμετάλλευσης αλλά και τον ίδιο τον πυρήνα του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Ο κ. Μπούγας αναφέρθηκε στη σημασία της έγκαιρης αναγνώρισης των θυμάτων, λέγοντας ότι «η προστασία των θυμάτων ξεκινά από την αναγνώρισή τους». Όπως ανέφερε, το Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης και Παραπομπής Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων αποτελεί βασικό εργαλείο της εθνικής πολιτικής κατά του trafficking, καθώς διασφαλίζει τον έγκαιρο εντοπισμό των θυμάτων και την άμεση πρόσβασή τους σε προστασία, αρωγή και Δικαιοσύνη.

Ο υφυπουργός Δικαιοσύνης αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες του υπουργείου Δικαιοσύνης αναφορικά με την ενσωμάτωση της νέας οδηγίας (ΕΕ) 2024/1712 στο εθνικό δίκαιο. Όπως σημείωσε, η σχετική ομάδα εργασίας έχει ήδη ολοκληρώσει το έργο της και το προσεχές διάστημα αναμένεται η κατάθεση του σχεδίου νόμου, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της προστασίας των θυμάτων, την αντιμετώπιση νέων μορφών εκμετάλλευσης, την προστασία των παιδιών και την αποτελεσματικότερη διερεύνηση και δίωξη των σχετικών εγκλημάτων.

Τέλος, ο κ. Μπούγας ανέφερε ότι η Πολιτεία «οφείλει να αναγνωρίζει έγκαιρα τα θύματα, να τα προστατεύει αποτελεσματικά και να τους δίνει τη δυνατότητα να ξαναχτίσουν τη ζωή τους με ασφάλεια και αξιοπρέπεια, επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευση του υπουργείου Δικαιοσύνης για τη διαρκή ενίσχυση του θεσμικού και ποινικού πλαισίου κατά της εμπορίας και εκμετάλλευσης ανθρώπων».