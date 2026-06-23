Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης 23 Ιουνίου 2026 στην Εύβοια, όταν ένας 45χρονος φέρεται να έβαλε φωτιά στην αυλή του σπιτιού του και στη συνέχεια ταμπουρώθηκε μέσα στην κατοικία του.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο χωριό Ασμίνιο, στον δήμο Ιστιαίας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το evia online, ο άνδρας έβαλε φωτιά στην αυλή του σπιτιού του και αμέσως μετά κλείστηκε στο εσωτερικό της κατοικίας, αρνούμενος να βγει έξω.

Άμεση κινητοποίηση Πυροσβεστικής και ΕΛΑΣ

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της ΕΛΑΣ, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το περιστατικό και να αποτρέψουν τον κίνδυνο επέκτασης της φωτιάς.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά στην αυλή, ενώ οι αστυνομικοί προσπαθούσαν να πείσουν τον 45χρονο να βγει από το σπίτι.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να έχει αυτοτραυματιστεί, ενώ παρά τις εκκλήσεις των αρχών εξακολουθεί να αρνείται να εξέλθει από την κατοικία.

Απειλεί και αρνείται να βγει

Κατά τις πληροφορίες, ο 45χρονος φέρεται να απειλεί τους πάντες, γεγονός που έχει καταστήσει την επιχείρηση ιδιαίτερα λεπτή για τις αρχές.

Αστυνομικοί και πυροσβέστες παραμένουν στο σημείο, επιχειρώντας να διαχειριστούν την κατάσταση με προσοχή, ώστε να υπάρξει ασφαλής έκβαση για τον ίδιο και τους γύρω του.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της έντασης.