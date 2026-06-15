Στο πένθος έχει βυθιστεί η Κάλυμνος εξαιτίας του θανάτου ενός άνδρας σε γάμο μετά την έκρηξη δυναμίτη. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της 13ης Ιουνίου 2026, μετατρέποντας τη γιορτή σε τραγωδία.

Ο άνδρας, γεννημένος το 1969, υπέστη ακρωτηριασμό όταν δυναμίτης εξερράγη στα χέρια του κατά τη διάρκεια γαμήλιας εκδήλωσης. Παρά τη διακομιδή του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, εξέπνευσε λίγη ώρα αργότερα.

Όπως μεταδίδει η εφημερίδα «Δημοκρατική» ο άνδρας βρισκόταν σε γαμήλια εκδήλωση στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων όταν γύρω στις 18:30, ο δυναμίτης που έφερε εξερράγη στα χέρια του. Η ισχύς της έκρηξης ήταν τέτοια που του προκάλεσε ακρωτηριασμό, με τους παρευρισκόμενους να γίνονται μάρτυρες μιας σκηνής που μέσα σε δευτερόλεπτα μετέτρεψε τη γιορτή σε τραγωδία.

Αμέσως μετά το συμβάν ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, που έσπευσε στο σημείο και ανέλαβε τη μεταφορά του βαρύτατα τραυματισμένου άνδρα. Παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, η κατάστασή του ήταν εξαιρετικά κρίσιμη, με αποτέλεσμα να εκπνεύσει λίγη ώρα αργότερα, χωρίς οι ιατρικές φροντίδες να καταφέρουν να ανατρέψουν την εικόνα.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε και η αστυνομία, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες της «δημοκρατικής», προχώρησε στις προβλεπόμενες ενέργειες προκειμένου να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου.

Η εξέλιξη της διερεύνησης αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως στις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας, τη στιγμή που η τοπική κοινωνία προσπαθεί να συνειδητοποιήσει το μέγεθος της απώλειας.