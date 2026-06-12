Η Νάξος έρχεται αντιμέτωπη με ένα σοβαρό περιστατικό υποβάθμισης του φυσικού της περιβάλλοντος, καθώς ένα νεαρό πτηνό έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από τροχοφόρο μέσα σε προστατευόμενη ζώνη.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε χαρακτηρισμένο μικρό νησιωτικό υγρότοπο και περιοχή Natura 2000 στο νοτιοδυτικό τμήμα του νησιού, κατά τη διάρκεια της περιόδου αναπαραγωγής, όπου δεκάδες είδη της πανίδας μεγαλώνουν τα μικρά τους στις αλυκές και τις αμμοθίνες.

Η καταγγελία των εθελοντών και η πραγματικότητα των οικοσυστημάτων

Την κατάσταση έφερε στο φως ο Σύλλογος Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου, κοινοποιώντας τα στοιχεία και το οπτικό υλικό που συνέλεξε επισκέπτης. Οι υπεύθυνοι του οργανισμού επισημαίνουν ότι οι συγκεκριμένες τοποθεσίες αποτελούν καταφύγια για εκατοντάδες άγρια ζώα που φωλιάζουν, τρέφονται και αναπαράγονται εκεί, όπως οι Καλαμοκανάδες και οι Θαλασσοσφυριχτές.

Η επίσημη τοποθέτηση του Συλλόγου αναφέρει τα εξής: «Η φωτογραφία αυτή λήφθηκε πριν δύο μέρες από επισκέπτη του νησιού και δείχνει έναν νεοσσό Καλαμοκανά που δεν πρόλαβε ποτέ να πετάξει, που δεν πρόλαβε ποτέ να κάνει την πρώτη του μετανάστευση με τους γονείς του. Βρέθηκε πατημένος από όχημα εντός χαρακτηρισμένου μικρού νησιωτικού υγροτόπου και περιοχής Natura 2000 στην νοτιοδυτική Νάξο.

Αυτή την εποχή, στις αλυκές and τις αμμοθίνες της Νάξου μεγαλώνουν τα μικρά πολλών ειδών πτηνών, όπως οι Καλαμοκανάδες και οι Θαλασσοσφυριχτές. Οι περιοχές αυτές δεν είναι άδειοι χώροι ούτε τόποι για στάθμευση και οδήγηση εκτός δρόμου. Είναι πολύτιμα οικοσυστήματα και το σπίτι εκατοντάδων άγριων ζώων που φωλιάζουν, τρέφονται και αναπαράγονται εκεί.

Το γεγονός ότι πολλά από αυτά τα είδη είναι μικρόσωμα και διακριτικά δεν μειώνει την αξία τους. Η άγρια ζωή δεν χρειάζεται να προσφέρει κάτι άμεσα στον άνθρωπο για να αξίζει την προστασία μας».

Το αίτημα για ασφαλείς βιοτόπους και τήρηση των κανόνων

Η δραστηριότητα των μελών του Συλλόγου μετρά περισσότερο από μια δεκαετία στον τομέα της παροχής πρώτων βοηθειών και της φροντίδας άγριων ζώων. Ωστόσο, οι ίδιοι τονίζουν ότι η περίθαλψη από μόνη της δεν επαρκεί αν δεν υπάρχουν ασφαλείς χώροι για την επανένταξη και την επιβίωση των ειδών.

Αναλύοντας τους στόχους της προσπάθειάς τους για τη Νάξος, οι εκπρόσωποι του Συλλόγου κατέληξαν: «Ως Σύλλογος Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου, εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια παρέχουμε πρώτες βοήθειες και φροντίδα σε άγρια ζώα που έχουν ανάγκη. Όμως, η προστασία τους δεν σταματά στην περίθαλψη, χρειάζονται ασφαλείς τόπους για να επιστρέψουν, να φωλιάσουν και να μεγαλώσουν τα μικρά τους.

Οραματιζόμαστε ενα Νησί όπου άνθρωποι και άγρια ζωή συνυπάρχουν με σεβασμό, όπου οι προστατευόμενες περιοχές αντιμετωπίζονται ως αυτό που πραγματικά είναι: αναντικατάστατα κομμάτια της φυσικής μας κληρονομιάς. Δεν είναι ουτοπικό, μπορεί να γίνει, αρκεί να επιλέξουμε να ακολουθούμε τους κανόνες και να δώσουμε στη φύση τον χώρο που χρειάζεται για να συνεχίσει να υπάρχει και να ευδοκιμεί».