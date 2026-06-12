Επίσημη συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο πραγματοποίησε ο ΟΠΕΔ με την ΑΕ Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κκ Κ. Τασούλα.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιουνίου σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα και κατά τη διάρκειά της παρουσιάστηκαν οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες του Ομίλου από την ίδρυσή του, ενώ ακολούθησε γόνιμος και ουσιαστικός διάλογος με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Ο κ. Μπαξεβάνης ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την τιμή και την αναγνώριση που επεφύλαξε στον ΟΠΕΔ, τονίζοντας ότι θα συνεχιστεί το έργο για τον εκσυγχρονισμό της δικαιοσύνης και τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος.