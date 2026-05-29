«Τα θέματα μιλούσαν για τη μοναξιά, κάτι που τα τελευταία χρόνια απασχολεί πάρα πολύ τη δική μου γενιά», ανέφερε μαθητής του 2ου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης, μιλώντας στο ACTION 24 μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης του πρώτου μαθήματος των φετινών Πανελληνίων.

«Περάσαμε τον COVID, περάσαμε μία κατάσταση στην οποία ήμασταν συνεχώς μπροστά σε μία οθόνη. Εξοικειωθήκαμε περισσότερο από τις υπόλοιπες γενιές με το διαδίκτυο», ανέφερε ο ίδιος χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, στα ζητούμενα των θεμάτων υπήρχε επίσης αναφορά στην τρίτη ηλικία και στη σχέση των νέων με τους μεγαλύτερους ανθρώπους, καθώς και στο χάσμα που μπορεί να υπάρχει ανάμεσα στις γενιές.

Ο ίδιος ανέφερε ακόμη ότι το τρίτο θέμα έδινε αφορμή για προβληματισμό γύρω από την αυτογνωσία και τη σημασία της κατανόησης του εαυτού μας, επισημαίνοντας ότι συνδέεται με ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα που απασχολούν τη σύγχρονη πραγματικότητα.

«Μέσα από το κείμενο έπρεπε να αντιληφθεί κανείς πώς μπορεί να καταλάβει πρώτα τον εαυτό του, ώστε να μην οδηγηθεί σε ακραίες καταστάσεις. Είτε αυτό έχει να κάνει με την κατάθλιψη, είτε με το να κλείνεται κάποιος στον εαυτό του και να μην έχει έναν κύκλο ανθρώπων γύρω του, είτε πρόκειται για την οικογένεια, το σχολείο ή οτιδήποτε άλλο», είπε.

Τέλος, σημείωσε ότι στο πλαίσιο της απάντησής του έγινε αναφορά και στο ενδεχόμενο της απώλειας ανθρώπινης ζωής, ως την πιο ακραία συνέπεια της απομόνωσης και των ψυχικών δυσκολιών που μπορεί να αντιμετωπίζει ένας νέος άνθρωπος.