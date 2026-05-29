Ένα τραγικό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 29 Μαΐου, στο 6,5ο χλμ της Επαρχιακής Οδού Ορχομενού – Λίμνης, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε ρέμα.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., στο σημείο εντοπίστηκε το όχημα ανατραπέν, ενώ από τα στοιχεία προέκυψε ότι οδηγός ήταν ο 37χρονος διευθυντής του δημοτικού σχολείου Φενεού στο Μεσσινό, ο οποίος βρέθηκε θανάσιμα τραυματισμένος.

Προανάκριση για τα αίτια του τροχαίου διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Τρίπολης, σύμφωνα με το korinthostv.gr.