Την επίθεση που δέχτηκε από λύκο περιέγραψε το πρωί της Παρασκευής 29/5 η κτηνοτρόφος από τη Φωκίδα μην μπορώντας να κρύψει τον φόβο της.

Ο μεγαλόσωμος λύκος της επιτέθηκε ενώ βρισκόταν με το κοπάδι της. Το ζώο εμφανίστηκε ξαφνικά μπροστά της και κινήθηκε επιθετικά εναντίον της, με τη γυναίκα στη συνέχεια να χτυπά τον λύκο με τη μαγκούρα της.

«Δεν περίμενα ότι θα βρεθεί λύκος εκεί πέρα, γιατί έχω πολλά χρόνια εκεί πέρα που πηγαίνω με τα ζώα. Εγώ φώναζα για να μην κάνει ζημιά στα ζώα και αυτό επιτέθηκε σε εμένα. Είχε ανοιχτό το στόμα, μούγκριζε και έβγαζε σάλια. Το χτυπούσα με τη μαγκούρα και αυτό δεν γύριζε πίσω με τίποτα», είπε η κτηνοτρόφος στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Όπως ανέφερε η κτηνοτρόφος, ο λύκος της επιτέθηκε σαν λυσσασμένο σκυλί, ενώ η ίδια κατάφερε να διατηρήσει την ψυχραιμία της και να τον αποκρούσει.

«Ευτυχώς δεν έχασα την ψυχραιμία μου. Δεν φοβήθηκα και δεν έχασα την ψυχραιμία μου να τρέξω ή να πέσω κάτω. Θα μου έκανε ζημιά. Ήταν ένα τεράστιο ζώο. Έχω 35 χρόνια εδώ πέρα που πηγαίνω με τα ζώα, αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναζήσει. Τσακάλια, τέτοια πράγματα, βρίσκω συνέχεια. Δεν έχω πρόβλημα κανένα. Αυτό επιτέθηκε λες κι ήταν σκυλί λυσσασμένο. Ερχόταν κατά πάνω μου. Το χτυπούσα όπου μπορούσα. Στο κεφάλι, όπου μπορούσα», δήλωσε.