Πέμπτη λέμβος με μετανάστες ανοιχτά της Κρήτης εντοπίστηκε απόψε, ανεβάζοντας τον αριθμό των μεταναστών που έφτασαν μέσα σε μία ημέρα στο νησί σε 278 άτομα.

Η λέμβος εντοπίστηκε από αεροσκάφος της δύναμης Frontex, 47 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γαύδου και οι αλλοδαποί περισυνελέγησαν από πλοίο επίσης της δύναμης Frontex.

Η επιχείρηση που συντόνισε το Ενιαίο Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος έγινε με καλές καιρικές συνθήκες και οι μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.