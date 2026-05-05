Στις 17 Μαΐου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η 43η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης όπως έκανε γνωστό η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ).

Η 43η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης είναι ενταγμένη στο «διήμερο πανελλαδικής αντιιμπεριαλιστικής δράσης στις 16 και 17 Μάη» (διαβάστε το αναλυτικό της κείμενο).

Η εκκίνηση θα πραγματοποιηθεί στις 8 π.μ. από τον Τύμβο Μαραθώνα και ο τερματισμός στις 8 μ.μ. στην πλατεία Συντάγματος, όπου θα πραγματοποιηθεί μεγάλη συγκέντρωση και συναυλία.

Εκτός λεκανοπεδίου Αττικής, όπως έκανε γνωστό η ΕΕΔΥΕ, έχουν ανακοινωθεί τα εξής: «Στη Θεσσαλονίκη προγραμματίζεται πορεία από το ΝΑΤΟικό Στρατηγείο έως το λιμάνι. Οι Επιτροπές Ειρήνης της Κρήτης (Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου) – μέλη της ΕΕΔΥΕ προγραμματίζουν παγκρήτια κινητοποίηση και πορεία στη βάση της Σούδας την Κυριακή 17 Μάη, στις 12 το μεσημέρι, με αίτημα το κλείσιμο όλων των βάσεων.

Στην Αλεξανδρούπολη οργανώνεται συλλαλητήριο από τις Επιτροπές Ειρήνης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. Κινητοποιήσεις θα γίνουν επίσης στη Θεσσαλία, στο Άκτιο, με συγκέντρωση έξω από τη βάση και πορεία στην Πρέβεζα, στην Πάτρα, με διήμερες εκδηλώσεις και μεγάλη κινητοποίηση και αλλού».

Η ΕΙΝΑΠ Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ με ανακοίνωσή του αναφέρει πως: «συμμετέχει στην 43η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης στις 17 Μαΐου. Πρόκειται για μια διαχρονική διαδρομή που ξεκίνησε από τον γιατρό, αθλητή και αγωνιστή Γρηγόρη Λαμπράκη και τους συνοδοιπόρους του, και συνεχίζεται αδιάλειπτα ως σήμερα ως σύμβολο αγώνα για την ειρήνη.

Σε μια περίοδο που οι πολεμικές συγκρούσεις κλιμακώνονται διεθνώς και η χώρα εμπλέκεται ολοένα και βαθύτερα σε επικίνδυνους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, η φωνή των υγειονομικών για ειρήνη και απεμπλοκή γίνεται πιο αναγκαία από ποτέ. Οι γιατροί, που καθημερινά βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τις συνέπειες των κοινωνικών ανισοτήτων και της υποβάθμισης της δημόσιας Υγείας, δεν μπορούμε να μένουμε σιωπηλοί απέναντι στην πολιτική που στερεί πόρους από τις λαϊκές ανάγκες και τους κατευθύνει σε πολεμικούς εξοπλισμούς και επιχειρήσεις.

Η ΕΙΝΑΠ καλεί τους νοσοκομειακούς γιατρούς να συμμετάσχουν μαζικά στις κινητοποιήσεις του αντιπολεμικού διημέρου (16 –17 Μάη) και στη Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης, δυναμώνοντας το μήνυμα για καμία εμπλοκή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, να επιστρέψουν όλες οι στρατιωτικές αποστολές από το εξωτερικό, να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου, αλληλεγγύη στους λαούς που αγωνίζονται!

Η υπεράσπιση της υγείας του λαού είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον αγώνα για ειρήνη, αξιοπρέπεια και δικαιώματα».