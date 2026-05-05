Τις συνεχείς πανελλαδικές στάσεις εργασίας συνεχίζουν οι ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών (ΔΟΕ και ΟΛΜΕ) και για τον μήνα Μάιο.

Ειδικότερα, η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας έχει κηρύξει στάσεις εργασίας έως και τις 29/5/2026 , που ενεργοποιούνται στις περιπτώσεις που ανατεθούν υποχρεωτικές υπερωρίες στα μέλη της.

Έως και τις 29/5/2026 έχουν προκηρυχθεί τρίωρες στάσεις εργασίας για την πρώτη ή τη δεύτερη βάρδια εργασίας, από την ΟΛΜΕ «στο πλαίσιο της αποτροπής της υλοποίησης του ν.4823/21 (παρακολούθηση μαθημάτων από αξιολογητές κλπ)», όπως αναφέρει η Ομοσπονδία των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.