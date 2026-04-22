Ευχάριστα είναι τα νέα για τη 16χρονη που είχε παρασυρθεί από μηχανή στη Λιοσίων και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου ΚΑΤ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΠΟΕΔΗΝ, η ανήλικη αποσωληνώθηκε το βράδυ της Τρίτης 21 Απριλίου και πλέον αναπνέει χωρίς μηχανική υποστήριξη. Οι γιατροί αναφέρουν ότι αντιδρά στα ερεθίσματα, αναγνωρίζει τους γονείς της και παρουσιάζει κινητικότητα, γεγονός που θεωρείται ιδιαίτερα ενθαρρυντικό.

Παρότι η κατάστασή της παραμένει σοβαρή και εξακολουθεί να απαιτεί στενή ιατρική παρακολούθηση στη ΜΕΘ, τα σημάδια βελτίωσης δείχνουν ότι έχει ξεπεράσει τον άμεσο κίνδυνο για τη ζωή της.

Υπενθυμίζεται ότι η 16χρονη είχε παρασυρθεί από μηχανή στη Λιοσίων και εγκαταλείφθηκε στο σημείο, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικές για την πλήρη πορεία της ανάρρωσής της.

«Ήθελα να αυτοκτονήσω»

Στις πρώτες του δηλώσεις, ο ανήλικος εμφανίστηκε ψύχραιμος, υποστηρίζοντας πως η κοπέλα «πετάχτηκε ξαφνικά» στον δρόμο, ενώ ισχυρίστηκε ότι πανικοβλήθηκε μετά τη σύγκρουση. «Στο σημείο δεν υπήρχε διάβαση και η κοπέλα βγήκε μπροστά μου. Μετά το χτύπημα φοβήθηκα, αλλά στη συνέχεια πήγα και παραδόθηκα», ανέφερε.

Σε βάρος του έχουν ασκηθεί κακουργηματικές διώξεις για επικίνδυνη οδήγηση που προκάλεσε βαριά σωματική βλάβη, εγκατάλειψη τόπου τροχαίου με κίνδυνο για ανθρώπινη ζωή, καθώς και για οδήγηση χωρίς δίπλωμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 16χρονος δεν είναι άγνωστος στις Αρχές, καθώς σε ηλικία 14 ετών είχε συλληφθεί για διακίνηση ναρκωτικών σε μαθητές σχολείων στο κέντρο της Αθήνας.

Ο 16χρονος υποστήριξε πως η μηχανή που οδηγούσε ανήκε σε 20χρονη, την οποία γνώριζε από το σχολείο, όπως και τον σύντροφό της. «Τους ζήτησα το μηχανάκι πριν από δύο εβδομάδες για να δουλέψω ως διανομέας και να βοηθήσω οικονομικά τη μητέρα μου», ανέφερε, προσθέτοντας ότι τους έδωσε χρήματα ως αντάλλαγμα.

Σημειώνεται ότι το κατώφλι της ανακρίτριας πέρασαν και οι τρεις νεαροί που φέρονται να σχετίζονται με την υπόθεση. Πρόκειται για τον συνεπιβάτη του δικύκλου, μία 20χρονη που δήλωσε ιδιοκτήτρια της μηχανής και έναν 20χρονο που δήλωσε διαχειριστής της μηχανής.

Ο συνεπιβάτης της μηχανής κατηγορείται για το κακούργημα της εγκατάλειψης τόπου τροχαίου ατυχήματος από το οποίο προέκυψε κίνδυνος ζωής αλλά και για πρόκληση σωματικής βλάβης από υπόχρεο που τιμωρείται σε βαθμό πλημμελήματος.

Οι άλλοι δύο συλληφθέντες είναι αντιμέτωποι με τα πλημμελήματα της υπόθαλψης εγκληματία, της ψευδούς κατάθεσης και της ψευδούς καταγγελίας στις Αρχές.