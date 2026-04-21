Στο βιβλίο του Νίκου Καζαντάκη «Ταξιδεύοντας στην Ιαπωνία» αναφέρθηκε ο αναπληρωτής επικεφαλής της Ιαπωνικής πρεσβείας στην Ελλάδα, Τακάκι Νεμότο.

Ο Ιάπωνας διπλωμάτης μίλησε ελληνικά σε βίντεο που ανάρτησε στο Instagram, σημειώνοντας ότι ο μεγάλος Έλληνας συγγραφέας γράφει στο βιβλίο: «Έφυγα από την Ιαπωνία γνωρίζοντας δύο λέξεις: σακούρα και κόκορο. Τώρα πρέπει να προσθέσω μια τρίτη λέξη αν θέλω να έρθω σε τέλεια επαφή με την Ιαπωνία αλλά δεν ξέρω πώς λέγεται γιαπωνέζικα και είναι η λέξη τρόμος».

Ο Τακάκι Νεμότο σημειώνει σε αυτό το σημείο: «Σακούρα είναι κερασιά και κόκορο είναι καρδιά». Για την κερασιά εξηγεί ότι «ανθίζει με ομορφιά και μεγαλοπρέπεια χαρίζοντας μια μαγευτική στιγμή της ζωής πριν τα άνθη της πέσουν απαλά και σκορπίζουν στο έδαφος».

«Στην Ιαπωνία πολλοί αγαπούν την κερασιά όχι μόνο λόγω της εύθραυστης και εφήμερης φύσης αλλά και της αγνότητας που συνοδεύει τον θάνατο. Διαβάζοντας τον Καζαντζάκη εγώ είχα τον τρόμο γιατί αντιλήφθηκα ότι ο μεγάλος συγγραφέας κοίταξε βαθιά στις καρδιές μας», καταλήγει ο Ιάπωνας διπλωμάτης.