«Γέφυρα σωτηρίας» στήθηκε για ανήλικο από την Κοζάνη που έφερε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, καθώς έπρεπε να μεταφερθεί επειγόντως στο νοσοκομείο.

Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο από την Κοζάνη, με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, όπου κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία του.

Στο ύψος των διοδίων των Ν. Μαλγάρων στήθηκε συντονισμένη επιχείρηση συνοδείας από αστυνομικές δυνάμεις (ΔΙ.ΑΣ., Ζ, ΟΠΚΕ) προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχύτερη δυνατή διέλευση μέσα από την κυκλοφοριακή κίνηση.

Χάρη στην κινητοποίηση και τον συντονισμό, το ασθενοφόρο κάλυψε τη διαδρομή μέχρι το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης σε μόλις 18 λεπτά (15:24 έως 15:42), σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο.