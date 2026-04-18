Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1735 (Θεσσαλονίκη – Έδεσσα) ακινητοποιήθηκε πριν από λίγο κοντά στον Σταθμό της Βέροιας, λόγω πτώσης δέντρου επί της σιδηροδρομικής γραμμής, με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας στο τμήμα Βέροια- Έδεσσα.

Η αμαξοστοιχία επιστρέφει στον Σταθμό της Βέροιας, όπου οι επιβάτες θα προωθηθούν στον τελικό τους προορισμό με λεωφορείο της Hellenic Train.

Παράλληλα, το δρομολόγιο 1736 (Έδεσσα – Θεσσαλονίκη) θα πραγματοποιηθεί με λεωφορείο στο τμήμα Έδεσσα – Βέροια, χωρίς ενδιάμεσες στάσεις στους σταθμούς Επισκοπή, Νάουσας και Πετραία, ενώ από τον Σταθμό Βέροιας οι επιβάτες θα συνεχίσουν προς τη Θεσσαλονίκη με τρένο.

Η Hellenic Train καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.