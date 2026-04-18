Μεγάλη και άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας γύρω στις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου (18/4/26), πρόλαβε πολύ επικίνδυνες καταστάσεις σε σπίτι στη νότια πλευρά της Λαμίας.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Από άγνωστη προς το παρόν αιτία – πιθανότατα βραχυκύκλωμα – άρπαξε φωτιά η σκεπή οροφοδιαμερίσματος, η οποία μάλιστα γρήγορα πήρε διαστάσεις.

Γείτονες επενέβησαν άμεσα, ειδοποιώντας συγχρόνως την Πυροσβεστική, η οποία μέσα σε ελάχιστα λεπτά είχε επέμβει με τα δύο πρώτα πυροσβεστικά οχήματα που βρίσκονται σε επιφυλακή.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να σωθεί στην κυριολεξία το σπίτι και να περιοριστούν οι ζημιές, ενώ το σημαντικότερο, δεν κινδύνεψε άνθρωπος.

«Αν είχαν αργήσει πέντε λεπτά οι πυροσβέστες, θα είχε καεί το διαμέρισμα» είπε στο Lamiareport, ένας από τους γείτονες που βοήθησε επίσης στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Συνολικά στο σημείο έφτασαν πέντε υδροφόρα οχήματα, από Π.Υ. Λαμίας, Π.Υ. ΒΙ.ΠΕ και Π.Κ. Αργυροχωρίου, ενώ για καλό και για κακό επιστρατεύθηκε και το καλαθοφόρο όχημα (στην αρχή υπήρξαν φόβοι για εγκλωβισμένους). Επικεφαλής της επιτυχημένης επιχείρησης κατάσβεσης ήταν ο Διοικητής της Π.Υ. Λαμίας Γιώργος Κρεμμύδας.

Προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργεί το Ανακριτικό Τμήμα της Π.Υ. Λαμίας.