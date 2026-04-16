Ένα ασυνήθιστο και ακραίο περιστατικό σημειώθηκε σε περιοχή στην Εύβοια, όπου ένα γλέντι πήρε απρόβλεπτη τροπή, ξεφεύγοντας από τα συνηθισμένα όρια διασκέδασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συμμετέχοντες ξεκίνησαν το γλέντι με τον «παραδοσιακό» τρόπο, σπάζοντας πιάτα. Ωστόσο, όταν δεν υπήρχαν άλλα αντικείμενα να καταστραφούν, η κατάσταση κλιμακώθηκε.

Οι παρευρισκόμενοι φέρονται να προχώρησαν ακόμη και σε καταστροφές ειδών υγιεινής, όπως τουαλέτες, χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως σφυριά και ηλεκτρικά τρυπάνια, σε ένα σκηνικό που προκαλεί έκπληξη.

Παρά τις ακραίες εικόνες, η διασκέδαση δεν σταμάτησε εκεί. Το γλέντι μεταφέρθηκε σε κεντρικό δρόμο της περιοχής, όπου στήθηκε νέο σκηνικό με μουσική, χορό και λαϊκά τραγούδια.

Σούβλες, δυνατή μουσική και χορευτική διάθεση συνέθεσαν την εικόνα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον περαστικών που παρακολουθούσαν το πρωτοφανές περιστατικό.