Φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο και κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του ανακριτή ο 23χρονος άνδρας, ο οποίος το απόγευμα της Κυριακής 26 Οκτωβρίου πυροβόλησε τον 52χρονο μακρινό συγγενή κατά τη διάρκεια γιορτής στο Έλος Κισσάμου στα Χανιά.

Ο νεαρός δράστης αντιμετωπίζει διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία σε χώρο δημόσιας συνάθροισης και οπλοχρησία.

Ο 23χρονος παραδόθηκε στις αρχές τη Δευτέρα 27/10, μία ημέρα μετά το φονικό και οδηγήθηκε στις εισαγγελικές αρχές την Τρίτη 28/10, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία ώστε να απολογηθεί σήμερα.

Στις 10:00 το πρωί, άνδρες της Ο.Π.Κ.Ε., βαριά οπλισμένοι, συνόδευσαν τον 23χρονο στις εισαγγελικές αρχές, με τον ίδιο να φοράει αλεξίσφαιρο γιλέκο, αφού υπάρχουν φόβοι για βεντέτα.

Στον προαύλιο χώρο των δικαστηρίων, κατά την άφιξη του 23χρονου, βρίσκονταν πολλοί φίλοι αλλά και χωριανοί του, με σκοπό να δείξουν τη συμπαράστασή τους στον νεαρό, σύμφωνα με το flashnews.gr.

Σημειώνεται πως ο 23χρονος παρουσιάστηκε 19 ώρες μετά το φονικό ενώπιον των Αρχών και στην προανακριτική κατάθεσή του φέρεται να υποστήριξε ότι φοβήθηκε για τη ζωή του.

«Εγώ είχα πάει στη γιορτή για να βοηθήσω εκείνους που έψηναν τα σουβλάκια. Δεν τον είχα δει καθόλου. Κάποια στιγμή πέρασε από μπροστά μου, με είδε και με έβρισε. Του απάντησα σε ανάλογο ύφος και τότε έκανε μια κίνηση με το δεξί χέρι του, βάζοντάς το πίσω από την πλάτη του. Νόμιζα πως πήγε να βγάλει πιστόλι από τη μέση και να με πυροβολήσει. Τότε, έβγαλα εγώ το δικό μου, το οποίο είχα μαζί μου για να ρίξω καμιά μπαλωθιά και τον πυροβόλησα. Φοβήθηκα ότι ήθελε να με σκοτώσει», φέρεται να ισχυρίστηκε.

Το θύμα και ο καθ’ ομολογίαν δράστης μπορεί να είχαν μακρινή συγγένεια, ωστόσο εδώ και 10 χρόνια οι δύο οικογένειες φέρεται να μην είχαν καθόλου καλές σχέσεις.